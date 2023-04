Es klingt so simpel und verführerisch: Neue Schlagworte versprechen Unternehmen schnelle Erfolge ohne großen Aufwand. Unternehmensberater, Buchautor und Coach Dr. Lars Vollmer warnt davor, Buzzwords leichtfertig Glauben zu schenken und mit ihnen in blinden Aktionismus zu verfallen.

Wer rastet, der rostet: Unternehmen müssen agil werden und stets auf dem neuesten Stand sein, um ihr Überleben zu sichern. Dabei fallen oft neumodische Buzzwords wie zum Beispiel Start-up-Mentalität, die in aller Munde sind. Laut Dr. Lars Vollmer wecken sie die Hoffnung, dass so etwas wie ein schnelles Erfolgsrezept existiere – andere Firmen haben eine Lösung für ein Problem oder eine Herausforderung gefunden, die man nur nachmachen müsse. Ein Trugschluss, findet der bekannte Buchautor, der Buzzwords in der Arbeitswelt eine gewisse „Unterkomplexität“ unterstellt. Im „heise meets … der Entscheider-Talk“-Podcast erklärt er, wie solche Schlagworte entstehen und welche Denkfehler unkritische Nachahmer dabei begehen. Häufig werde vergessen, wie wirklich erfolgreiche Projekte entstehen: Die Mitarbeiter werden nicht abgelenkt. „Sie mussten ganz viel Sachen nicht tun und konnten sich voll und ganz auf die Lösung des Problems konzentrieren“, sagt Lars Vollmer zu Podcast-Gastgeber Sebastian Gerstl. „Ihnen wurden viele Sachen vom Hals geschafft.“

Momentan angesagte Schlagworte

Vollmer stößt zum Beispiel das Buzzword Start-up-Mentalität sauer auf: Manager wünschen sich häufig mehr Start-up-Geist, also mehr Elan und Begeisterung in der Belegschaft. „Darin sehe ich genau den Denkfehler“, sagt er, da die Verantwortlichen somit den Mitarbeitern den Schwarzen Peter in die Schuhe schieben. „Dann ignoriert man die Randbedingungen eines Start-ups“, so Vollmer, denn diese seien eher organisiert wie ein Kaffee- oder Küchentisch, wo vieles auf Zuruf ohne große Meetings funktioniere. Er nennt ein weiteres Buzzword: Silo-Denken. Was er am Aufbrechen von Silo-Denken, das viele Führungskräfte derzeit sexy finden, auszusetzen hat, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Podcasts.