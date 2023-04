Den Namen Airbus assoziieren wir mit Flugzeugen, aber hinter Airbus steckt noch viel mehr, verrät Marc Stelzer im Gespräch mit Podcast-Gastgeberin Gisela Strnad. Der Head of Talent Acquisition Germany erklärt, was ihn so an dem Konzern begeistert und welche Beschäftigten Airbus sucht.

Der Fachkräftemangel beschäftigt die Wirtschaft in fast allen Branchen, auch riesige europäische Unternehmen wie Airbus sind betroffen. „Ich mag es eher positiv sehen“, meint Marc Stelzer, Head of Talent Acquisition Germany, „wir sind ein Konzern, der einstellen darf. Wir entwickeln uns weiter.“ Er sagt aber auch im „heise meets … der Entscheider-Talk“-Podcast: „Ja, wir haben Fachkräftemangel, wir müssen uns um zukünftige Mitarbeiter bemühen. Ich muss mich heute als Airbus bei potenziellen Kandidaten bewerben.“ Abwarten und Tee trinken gehe heute nicht mehr, so Stelzer, vielmehr müsse man als Unternehmen aktiv auf die Menschen zugehen. Deshalb verwundert es nicht, dass Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern Verstärkung in allen Bereichen sucht – vom Ingenieur über den Elektriker oder Mechaniker bis hin zur IT-Fachkraft. Denn Airbus baut nicht nur Flugzeuge für die zivile Luftfahrt, sondern beispielsweise auch Hubschrauber, Kampfflugzeuge oder Satelliten.

Ärmel hochkrempeln und mitmachen

Im Gespräch mit Gisela Strnad erzählt Marc Stelzer über seinen beruflichen Werdegang, der ihn zu seiner heutigen Position geführt hat. Vor allem aber verleiht er seiner Begeisterung für seinen Arbeitsgeber Ausdruck. Der Konzern biete viele Entfaltungsmöglichkeiten und wünsche sich eine aktive Beteiligung der Belegschaft an der Entwicklung des Unternehmens, so Stelzer. „Man darf hier machen, man darf hier tun. Das ist etwas, was uns von anderen Konzernen unterscheidet.“ Alter, Herkunft oder Geschlecht spielen keine Rolle – wichtig sei vielmehr eine gewisse Anpackmentalität, Abenteuerlust und Spaß bei der Arbeit. „Der Konzern bietet nach wie vor alle Möglichkeiten“, sagt er. „Wenn du Lust hast, ins Ausland zu gehen, dann kannst du ins Ausland gehen – nicht nur innerhalb von Europa. Wir sind ja global präsent.“