Quanta Cloud Technology (QCT), ein globaler Anbieter von Rechenzentrumslösungen, hat ein deutschsprachiges Whitepaper veröffentlicht, das Interessierte kostenlos herunterladen können. Es beleuchtet das Thema 5G-Standalone-Netze und erklärt die Vorteile für Unternehmen.

„Immer mehr Unternehmen und Organisationen planen die Einführung eines eigenen 5G-Campusnetzes, um mit einem sicheren und zuverlässigen Netz die Digitalisierung und Automatisierung voranzutreiben“, schreibt Quanta Cloud Technology (QCT) in der Einleitung des 14-seitigen Whitepapers. Es trägt den Titel „Die fünf entscheidenden Merkmale für private 5G-Campuslösungen“ und beschäftigt sich mit den Vorteilen solcher Netze für Firmen und worauf Verantwortliche achten sollten. Zu Beginn erklärt es, was private 5G-Netze auszeichnet, beispielsweise exklusiv zugeteilte Frequenzen, eine geringe Latenz oder hohe Datenraten. „Es erstreckt sich über das eigene Unternehmens-, Behörden- oder Organisationsgelände (Campus), das sich an jedem Ort befinden kann, unabhängig von der öffentlichen Funkabdeckung“, so QCT.

Praxisbeispiele zeigen die Vorteile von privaten 5G-Netzen

Im Anschluss erklärt das Whitepaper, weshalb private 5G-Netze sich derzeit so großer Beliebtheit erfreuen. Dabei beziehen sich die Autoren auf mehrere Studien, die Marktforscher von Grand View Research prognostizieren beispielsweise, dass der weltweite Umsatz von privaten 5G-Netzen im Jahr 2030 auf über 41 Milliarden US-Dollar steigen wird. „Die ersten privaten 5G-Projekte wurden in Deutschland bereits erfolgreich gestartet und gehen jetzt sukzessive in Betrieb“, so QCT weiter. Kein Wunder: 5G-Campusnetze können viel in unterschiedlichen Bereichen bewegen, etwa bei der intelligenten Fertigung, in der Logistik oder im Gesundheitswesen. Das Whitepaper beschränkt sich aber nicht auf graue Theorie, sondern erklärt die Vorteile anhand von Praxisbeispielen. In der Landwirtschaft gelingt es mit 5G etwa, ferngesteuerte Erntemaschinen einzusetzen, was den Personalmangel lindert und die Produktionskosten senkt. Im Gesundheitswesen können private 5G-Netze dabei helfen, Gesundheitsdaten von Patienten besser zu schützen. „Mit dem privaten Funknetz gelingt es der Klinik, auf dem gesamten Gelände Patienten zu identifizieren, Behandlungsinformationen und Untersuchungsergebnisse autorisierten Personen zur Verfügung zu stellen oder die Medikation effizienter zu verwalten und sicherer zu gestalten“, heißt es im Whitepaper. „Außerdem lassen sich Online-Sprechstunden per Videokonferenz in einem sicheren Netz mit hoher Übertragungsqualität durchführen.“

Die fünf wichtigsten Merkmale

Im Folgenden nennt QCT die fünf ausschlaggebenden Merkmale von 5G-Campusnetzen: Flexibilität und Konfigurierbarkeit, Ende-zu-Ende-Lösung, einfache Anwendung und Verwaltung, Hochverfügbarkeit sowie Sicherheit. Was es mit den einzelnen Kriterien auf sich hat, erfahren Sie, wenn Sie das Whitepaper herunterladen. Doch das ist noch längst nicht alles: QCT erläutert auch die notwenigen technischen Voraussetzungen, welche Komponenten Sie für den Aufbau eines Campusnetzes benötigen und wie Sie mehrere Standorte zu einem Campusnetz zusammenschließen.