Der Fachkräftemangel gilt als eines der größten Probleme der deutschen Wirtschaft. Deshalb unterhält sich Gastgeber Sebastian Gerstl in dieser Podcast-Folge mit Ramiro Vera-Fluixá von der Bundesagentur für Arbeit, der sich um die Anwerbung ausländischer Spezialisten kümmert.

Ramiro Vera-Fluixá stammt ursprünglich aus Argentinien und hat dort Internationale Beziehungen studiert. Anschließend kam er nach Deutschland, wo er seit mittlerweile über 30 Jahren lebt und arbeitet. Er leitet bei der Bundesagentur für Arbeit ein Team der Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), das sich auf die Regionen Nordafrika, Mittlerer Osten und Asien konzentriert und Fachkräfte sowie Ausbildungsplatzbewerber nach Deutschland vermittelt. Welches Ausmaß der Fachkräftemangel in der BRD mittlerweile angenommen hat, zeigen die Zahlen, die Ramiro Vera-Fluixá im Gespräch nennt: Im Februar 2023 waren in Deutschland 778.000 offene Stellen offiziell gemeldet, 14.000 mehr als noch im Januar. Das ist ein Plus von rund zwei Prozent innerhalb nur weniger Wochen. „Der Bedarf steigt“, bringt es Ramiro Vera-Fluixá im „heise meets … der Entscheider-Talk“-Podcast auf den Punkt.

Fast alle Branchen betroffen

Und das gilt mittlerweile für viele Branchen und Berufsbilder – vom Ingenieur über die Pflege- und Hotelfachkraft bis hin zum Handwerker. „Die Projekte, die wir in unserer Region durchführen, umfassen wirklich fast alle Berufsbereiche“, so Vera-Fluixá. „Wir stoßen auf sehr interessante Profile, die auch bereit sind, nach Deutschland zu kommen und eine große Deutschland-Affinität aufweisen.“ Es gehe nicht nur darum, die fachlichen Qualifikationen mitzubringen, sondern auch eine gewisse Auslandsfähigkeit und Flexibilität. „Das Potenzial, hier die richtigen Leute für die Betriebe zu finden, ist sehr, sehr groß“, so der Fachmann. Im Anschluss nennt Vera-Fluixá ein Projekt, das erfolgreich lief, weil die Kandidaten und Kandidatinnen sehr gut bei den Firmen ankamen, was die Hemmschwellen bei der Industrie senkte. Im weiteren Verlauf des Podcasts erfahren Sie, wie eine Anwerbung genau ablaufen kann, worauf Unternehmen achten sollten und noch viel mehr.