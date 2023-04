Es sind schnelllebige Zeiten, in denen sich Dinge über Nacht verändern. Das gilt auch für die Digitalisierung und für den E-Commerce. Gastgeber Sebastian Gerstl befragt im Podcast die Willkommer-Brüder, die sich mit ihrer Firma TechDivision bestens auskennen im E-Commerce.

Josef und Stefan Willkommer gründeten vor über 15 Jahren im bayrischen Kolbermoor die Firma TechDivision, die mittlerweile über Filialen in München, Hamburg, Leipzig, Wien und Zürich verfügt. Das Motto des Unternehmens lautet: „Geboren in Bayern. Daheim auf der Welt.“ In erster Linie richtet sich TechDivision an den Mittelstand und greift ihm bei E-Commerce, Website-Erstellung, Onlineshops, Prozessdigitalisierung, Consulting, Security und Marketing unter die Arme. Zu Beginn des „heise meets … der Entscheider-Talk“-Podcasts stellen sich die beiden Brüder vor und beleuchten ein besonderes Highlight der Firmengeschichte: Die Einhorn-Schokolade von Ritter Sport, die sich 2016 wie verrückt verkaufte, für Schlagzeilen sorgte und zeitweise sogar als gesuchtes Sammlerobjekt galt. „Wir wurden extrem überrannt“, erinnern sich die Brüder über den Ansturm auf den Ritter-Sport-Onlineshop. Schon am ersten Tag brach der Shop zusammen, weil jeder die Schokolade wollte. „Das Ganze nahm so abstruse Züge an, dass Leute sich quasi im Vorfeld Bots programmiert haben, um möglichst eine Chance zu bekommen, so eine Tafel zu bestellen.“

Kurz- und langfristige Entwicklungen

Als Langzeittrends im E-Commerce nennen die beiden Unternehmer immer diversere Zielgruppen, anspruchsvollere Kunden und vor allem das extrem gestiegene Bestellvolumen. Zu den kurzfristigen Trends, die sich erst in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt entwickelt haben, zählen sie zum Beispiel virtuelle Showrooms, die 3D-Betrachtungen ermöglichen. Neu sei auch, dass sich immer mehr hochpreisige Artikel im fünf- oder sechsstelligen Euro-Bereich über das Internet verkaufen lassen. Hier habe Tesla mit seinen Elektroautos eine Vorreiterrolle gespielt und gezeigt, dass dies möglich ist. Was Josef und Stefan Willkommer sonst noch für E-Commerce-Trends verraten und welche Tipps Sie Unternehmen geben können, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Gesprächs.