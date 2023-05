Diesmal ist „IT auf die Ohren“-Podcast-Gastgeber Matthias Tüxen nach Wiesbaden zur Firma Sophos gereist, um sich über Cyberattacken und Managed Detection and Response schlauzumachen. Hier steht er vor einer großen blauen Wand, die ein Unternehmensnetz symbolisiert und die Zusammenhänge erklärt.

Michael Veit bezeichnet sich zu Beginn des Podcasts als „Eklärbär“ von Sophos, der komplexe Technikthemen und -probleme leicht verständlich auf den Punkt bringt. Deshalb steht er auch mit Maximilian Ostermann (Systemberater bei der IOK GmbH & Co. KG) sowie Tobias Waltemode (Senior Sales Manager bei IOK) vor der blauen Wand, um Managed Detection and Response (MDR), ein Schutzsystem für die IT-Systeme von Unternehmen, anschaulicher zu machen. Die blaue Wand ist wie ein Unternehmensnetzwerk aufgebaut – mit allem Drum und Dran (Firewalls, VPN, Homeoffice-Rechner, PCs im internen Netz usw.). Veit erklärt die Bestandteile gerne mit medizinischen Begriffen wie beispielsweise Pflastern, die Blutungen stillen. Besonders der Krankenhaus-Vergleich mit allen relevanten Abteilungen darin hat es ihm angetan, er sagt: „Ich hätte gern das Krankenhaus mit Ärzten, Pflegern, Radiologen und Intensivmedizinern – und das ist Managed Detection and Response von Sophos.“ Sophos beschreibt Managed Detection and Response auf der Firmenwebsite als „Fully-Managed-Service“ und schreibt: „Unsere Experten erkennen für Sie Cyberangriffe auf Ihre Computer, Server, Netzwerke, Cloud Workloads und E-Mail-Konten und ergreifen Reaktionsmaßnahmen.“

Immer mehr Angriffe

Wie aktuell das Thema ist, zeigt eine Umfrage unter 500 deutschen Mittelständlern, die Sophos vor Kurzem befragt hat: Über 40 Prozent davon erlitten in den letzten zwölf Monaten einen Random-Angriff. Und das wird richtig teuer: Um durch Cyberkriminelle verschlüsselte Daten wieder freizuschalten, werden im Schnitt 250.000 bis 270.000 Euro fällig. Darüber hinaus leidet unter einer erfolgreichen Attacke auch die Reputation einer Firma, im schlimmsten Fall droht durch einen Maschinenstillstand sogar die Insolvenz. Was Kryptowährungen mit diesen Angriffen zu tun haben und noch viel mehr, erfahren Sie im weiteren Verlauf der vierten „IT auf die Ohren“-Folge.