In diesem Podcast unterhält sich Gastgeberin Gisela Strnad mit Dr. Cora Perner, Research Coordinator Cybersecurity bei Airbus. Die Spezialistin für Cyberresilienz in der Luft- und Raumfahrt gewährt Einblicke in ihre Arbeit und spricht über die Zukunft des vernetzten Flugverkehrs.

Dr. Cora Perner ist seit 2014 als Research Coordinator Cybersecurity bei Airbus in Ottobrunn bei München angestellt. Die Forscherin mit einem Doktortitel in Informatik und einem Master-Abschluss in Luft-und Raumfahrt kümmert sich dort um die Cybersicherheit bei Flugzeugen, Hubschraubern und Satelliten. „Ich habe mit Robotik angefangen, weil ich als Kind und Jugendliche mit LEGO Mindstorms herumgespielt habe und das spannend fand“, blickt sie auf ihren Weg im „heise meets“-Podcast zurück. „Das war eine natürliche Entwicklung in diese Richtung – Flugzeuge sind einfach cool.“ Ihre Antriebsfeder war immer die Leidenschaft, weshalb sie sich in einem von Männern dominierten Forschungsgebiet durchsetzen konnte.

Von der Grundlagenforschung bis ins Flugzeug

Als Verantwortliche für Cybersecurity und Cyberresilienz ist sie mit allen anderen Sparten bei Airbus im Austausch, um alle Produkte des Konzerns in dieser Hinsicht abzusichern. „Hundertprozentige Cybersicherheit gibt es nicht“, räumt sie allerdings ein. „Alle nicht kabelgebundenen Systeme haben irgendeine Art von Funkverbindung“, und sie forscht mit ihrem Team daran, wie sich diese Verbindungen absichern lassen. „Die Grundlagenforschung erfolgt an den Universitäten“, sagt sie über die Vorgehensweise, „wir sitzen dann an der Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung“, so Perner weiter. „Wir bereiten quasi die Technologie auf.“ Das solle man sich nicht wie eine klassische Software-Entwicklung vorstellen, erklärt die Expertin, die innerhalb weniger Monate erledigt sei. Vielmehr handele es sich dabei um einen komplexen, langwierigen, sicherheitskritischen Prozess, der viele Überprüfungen erfordere. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärt Perner beispielsweise, wie die Zulassung neuer Sicherheitssysteme und Software abläuft und wie sie die Zukunft der Luft- und Raumfahrt sieht.