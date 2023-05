Oliver Winzenried, Mitbegründer und Vorstand der Wibu-Systems AG in Karlsruhe, unterhält sich mit Podcast-Gastgeber Sebastian Gerstl über soziales Engagement von Unternehmen und Geschäftsführern. Er sagt: „Es ist nicht ausreichend, nur Steuern zu bezahlen.“

Oliver Winzenried gründete 1989 gemeinsam mit Marcellus Buchheit Wibu-Systems, nachdem er sein Elektrotechnik-Studium in Karlsruhe erfolgreich abgeschlossen hatte. Wibu-Systems gilt als internationaler Technologieführer auf dem Markt für Softwarelizenzierung und hat es sich zum Ziel gesetzt, hier ein Höchstmaß an Schutz zu bieten. Oliver Winzenried kümmert sich aber nicht nur um die geschäftlichen Belange seines Unternehmens, sondern ist auch in sozialer Hinsicht aktiv. Sprich: Wibu-Systems unterstützt diverse Hilfsprojekte im In- und Ausland. Im „heise meets … der Entscheider-Talk“-Podcast spricht er drüber, warum er sich mit seiner Firma sozial engagiert. Er möchte „einen Teil zurückgeben“, weil es uns in Deutschland im internationalen Vergleich sehr gut gehe. Er stellt im Podcast einige Hilfsprojekte vor, die ihm am Herzen liegen. So unterstützt Wibu-Systems die nph Kinderhilfe Lateinamerika, die beispielsweise eine Kindertagesstätte in Honduras fördert.

Ein angenehmer Nebeneffekt

Gleichzeitig räumt der Unternehmer aber auch ein, dass diese Hilfsbereitschaft das Unternehmen quasi als Nebeneffekt auch attraktiv für Fachkräfte macht. Er sagt: „Wenn es gelingt, das persönliche Herzensthema rund um die IT-Security auch bei Projekten außerhalb der unternehmerischen Tätigkeit einzubringen, dann ist das sicherlich etwas, was sich gut anfühlt und was auch bei den Mitarbeitern, Partnern und Kunden gut ankommt.“ Denn auch Wibu-Systems leidet unter dem Fachkräftemangel in der IT-Branche und sucht dringend qualifizierte Bewerber. Besonders junge Menschen möchten heutzutage Sinn in ihrer Tätigkeit erkennen, die über das bloße Geldverdienen hinausgeht. Deshalb finden sie Firmen, die sich für Umweltschutz und soziale Projekte einsetzen, attraktiver als Betriebe, die in dieser Hinsicht nicht aktiv sind. Mehr über weitere Projekte sowie die Nachhaltigkeit des Wibu-Systems-Firmengebäudes erfahren Sie im weiteren Verlauf des Gesprächs.