In diesem Podcast beleuchtet Gastgeberin Gisela Strnad das Thema Cloud Native und wie es die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stärken kann. Dazu hat sie Mario-Leander Reimer (Managing Director bei QAWare) und Karsten Samaschke (Managing Director bei Cloudical) zum Gespräch eingeladen.

Zu Beginn des „heise meets … der Entscheider-Talk“-Podcasts stellen sich die beiden Gäste und ihre Firmen kurz vor: Mario-Leander Reimer ist in München Managing Director/CTO bei QAware, einem Unternehmen, das sich selbst als seit 2010 aktiven Cloud-Pionier bezeichnet. Karsten Samaschke arbeitet als Managing Director bei Cloudical in Berlin und beschäftigt sich ebenfalls intensiv mit Cloud-Themen, wie der Firmenname schon verrät. „Cloud Native ist ein englischer Begriff“, setzt Mario-Leander Reimer zu einer Begriffserklärung an. „Native steht in diesem Fall für einheimisch. Einheimisch betrifft die Anwendungen, um die es geht. Cloud-Native-Computing ist ein neuer Ansatz in der Software-Entwicklung, der sich Cloud-Computing zunutze macht, um skalierbare, elastische, beobachtbare, resiliente Anwendungen auf Cloud-Plattformen zu erstellen und dort auszuführen.“ – „Cloud Native ist nicht Cloud Ready“, ergänzt Karsten Samaschke. „Das sind zwei Paar Schuhe. Nur weil es in der Cloud läuft, ist es nicht zwingend Cloud Native.“

So verbreitet sind Cloud-Native-Technologien bereits

Doch wie verbreitet sind Cloud Native und Software as a Service in der deutschen Wirtschaft bereits? „Unternehmen gehen intensiver in Cloud-Umfelder rein“, so Karsten Samaschke. „Es geht nicht um Kostenersparnis, die Cloud ist nicht billig – egal ob Cloud oder Cloud Native.“ Ein großer Vorteil liege in mehr Flexibilität, so der Fachmann, und diese Flexibilisierung in der Software-Entwicklung spiele eine wichtige Rolle bei Veränderungen im Mittelstand und bei großen Unternehmen. „Ich glaube, es ist angekommen, dass man diesen Schritt gehen sollte oder gehen muss“, ergänzt Reimer. Zahlen dazu liefert eine Studie der Techconsult GmbH, die deutliche Unterschiede offenbart: 61 Prozent der großen Unternehmen (mindestens tausend Mitarbeiter) setzen Cloud-Native-Technologien bereits ein, während es bei mittelständischen Firmen mit maximal 500 Beschäftigen erst rund 30 Prozent sind. Was die beiden Fachmänner noch alles berichten, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Podcasts.