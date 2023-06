Remote Work: Hybridarbeit wirft IT-Probleme auf 

In diesem Podcast geht es um das Thema Hybridarbeit und wie die IT-Abteilungen von Unternehmen sie am besten umsetzen können. Dazu hat Gastgeber Sebastian Gerstl mit Dr. Heiner Genzken einen Fachmann eingeladen, der als Account Executive bei der Intel Deutschland GmbH arbeitet.

„Hybrid Work geht nicht weg“, sagt Dr. Heiner Genzken gleich zu Beginn des „heise meets … der Entscheider-Talk“-Podcasts. „Sie wird erhalten bleiben. Die Unternehmen, die daraus keine Vorteile für ihr eigenes Geschäft ziehen, verpassen etwas.“ Genzken kennt sich mit der Thematik bestens aus, schließlich arbeitet er Account Executive im Public Sector bei der Intel GmbH. Er berät Kunden in der deutschen Verwaltung bei der Entwicklung und Implementierung moderner IT-Infrastrukturen, wobei er immer wieder mit Homeoffice- und Hybridarbeit-Aspekten in Berührung kommt.

Hybrid Work boomt

Seit der Corona-Pandemie zählen Homeoffice und Hybridarbeit zu Selbstverständlichkeiten in der deutschen Arbeitswelt – Tendenz steigend. Diese Entwicklung hat große Auswirkungen auf die IT-Abteilungen von Unternehmen, die sich laut Genzken fragen müssen, welche Anforderungen das an ihren Gerätepark stellt, damit die Belegschaft effektiv arbeiten kann. „Hybrid heißt aus IT-Sicht manchmal innerhalb der Firewall des Unternehmens, also auf dem Campus“, so der studierte Physiker. „Oder eben auch außerhalb auf Reisen oder im Homeoffice.“ Das stelle komplett andere Anforderungen an die Notebooks, die früher fast nur im Firmengebäude zum Einsatz kamen. Vor allem die Sicherheit der Geräte sei außerhalb der Firewall betroffen, denn dann hätten Cyberkriminelle leichteres Spiel. Aber auch das Management der Geräte im Pannenfall spiele in diesem Fall eine wichtige Rolle.

Die vPro-Plattform von Intel

Im Anschluss erläutert Genzken, was die vPro-PC-Plattform von Intel im Pannenfall leisten kann, wenn beispielsweise das Betriebssystem eines Notebooks nicht mehr starten kann. Er erklärt, was vPro genau ist, wie die Plattform funktioniert und aus welchen vier Säulen sie sich zusammensetzt: Verwaltung von PCs (ferngesteuertes Management), Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Welche Anregungen sich Unternehmen in puncto Hybridarbeit noch holen können, erfahren Sie im weiteren Verlauf der Unterhaltung.