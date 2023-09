Nachhaltigkeit in Rechenzentren :

Betrieb, Security, Performance und Nachhaltigkeit in Rechenzentren – wie lässt sich das auf einen Nenner bringen, wenn Unternehmen ab 2024 Nachhaltigkeit auch hinsichtlich des CO2-Ausstoßes nachweisen müssen?

Die neue EU-Richtlinie zum Nachhaltigkeits-Nachweis ist für Klein- und Mittelbetriebe hinsichtlich ihrer IT vielleicht noch einfach. Doch mit einem veritablen Rechenzentrum im Hintergrund können die CO2 -Zahlen schnell in die Höhe schießen. Wie können die Verantwortlichen das messbar machen, was sie einsparen wollen, sollen und evtl. schon tun?

In Folge neun der Podcast-Reihe „IT auf die Ohren“ sind wir zu Gast in Verl beim Systemhaus IOK. Die Experten Léon Málik Cin (HPE) sowie Tobias Waltemode und Maik Unger (beide IOK) zeigen auf, wie schon bisher die CO2-Menge, die bei Bau und Lieferung von Servern genau ausgewiesen werden konnte.

Mit dem CO2-Dashboard kommt jetzt ein neues Management-Tool, das auch den Verbrauch des Servers anzeigen kann. Das bringt erhebliche Vorteile im täglichen Betrieb und ermöglicht, die neue EU-Richtlinie einzuhalten. Wie das funktioniert, wird im Podcast praktisch erklärt.