Das EOR-Modell entlastet Unternehmen vom bürokratischen Aufwand bei der Beschäftigung ausländischer Mitarbeiter in deren Heimatland. Anbieter wie deel.com empfehlen sich daher als Troubleshooter bei Fachkräftemangel wie bei neuen Aktivitäten im Ausland.

Allein schon arbeits- und steuerrechtlich ist es ein Drahtseilakt, Personal in anderen Ländern zu beschäftigen. Wer sich dort als Unternehmen niederlassen will, hat mit noch weitergehenden Herausforderungen zu kämpfen.

EOR-Partner bieten sich hier mit einem etablierten Unternehmenssitz als „Legal Entities“ im jeweiligen Staat an – im Fall von deel.com etwa in über 110 Staaten, wie Country Manager Michael Lazik im heise meets Podcast berichtet.

Im Gespräch wird durchaus nicht verschwiegen, dass remote Beschäftigte in Ländern auf anderen Kontinenten z. B. durch stark unterschiedliche Arbeitskulturen auch Herausforderungen an die Personalführung bedeuten. Doch die sind bewältigbar. Und die Entlastung von Unternehmen, die so leichter an Fachkräfte kommen oder die eine geplante Niederlassung im Ausland unkomplizierter meistern können, überwiegt. Etliche Beispiele in dieser Podcastfolge machen das anschaulich nachvollziehbar.