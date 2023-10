Gaming-Technologie: Heise-Themenspecial gibt Tipps für das perfekte Spielerlebnis 

Ende August fand die Gamescom in Köln statt, die als größte Videospielemesse der Welt gilt. In der c’t 19/23 beleuchtete dazu ein Themenspecial die neuesten Trends in der Gamer-Szene. Interessierte können die achtseitige Sonderveröffentlichung nun kostenlos als PDF herunterladen.

Der erste Artikel trägt den Titel „Der perfekte Game Room“ und beschäftigt sich mit der optimalen Umgebung beim Daddeln. „Der Game Room ist der Ort, an dem Spieler sich in ihre virtuellen Welten vertiefen, mit Freunden interagieren, vielleicht auch als Twitch-Streamer ihr Können präsentieren“, schreibt Autor Dirk Bongardt. „Ein perfekt ausgestatteter Game Room kann enorm zum Spielerlebnis beitragen.“ Er muss bequem sein und den Körper nicht be-, sondern entlasten, schließlich sitzen manche Zocker stundenlang vor dem Bildschirm. Dabei helfen ein hochwertiger Gaming-Stuhl und ein geräumiger Tisch für das gesamte Equipment. Der Autor empfiehlt, statt WLAN lieber auf eine kabelgebundene Verbindung zu setzen, da diese nicht so störungsanfällig sei und höhere Übertragungsraten erlaube. Im weiteren Verlauf des Artikels geht Bongardt noch auf weitere Aspekte ein: Beleuchtung, Raumakustik und Ambiente.

Gaming-PC, Konsole oder Mac?

Auch der zweite Beitrag mit dem Titel „Grafik jetzt billiger kaufen?“ stammt aus der Feder von Dirk Bongardt. Wie der Titel bereits andeutet, beschäftigt er sich mit der optimalen Grafik für Spiele, denn die Preise für GPUs der Spitzenklasse sind im Jahr 2023 deutlich gesunken. Bongard bezieht sich dabei auf die niederländische Webseite Hardware.info, die die Preise von Grafikkarten von Nvidia und AMD verglichen hat. „Wer sich überlegt, in eine Grafikkarte zu investieren, tut also gut daran, den Bedarf (gemessen an den Anforderungen der präferierten Spiele und der eigenen Bedürfnisse in Sachen Performance und Darstellungsleistung) mit dem vorhandenen Angebot abzugleichen und für sich festzulegen, wo der Preis für eine entsprechende Grafikeinheit maximal liegen darf“, schreibt er. Er stellt auch die Frage, ob eine Konsole wie die Playstation 5 nicht vielleicht die bessere Grafik bietet. Dazu listet er die Vor- und Nachteile von Gaming-PCs und Konsolen auf und überlässt dem Leser die Entscheidung. Außerdem beleuchtet er ein oft vergessenes Thema: Computerspiele auf dem Mac.

Der neue WLAN-Standard IEEE 802.11be

Im dritten und letzten Beitrag widmet sich Roland Freist dem neuen WLAN-Standard IEEE 802.11be, der schnelle, ruckelfreie Spielerlebnisse in der Cloud und übers Internet ermöglichen soll. „Unter anderem sind nun parallele Datenübertragungen in mehreren Funkbändern möglich“, schreibt Freist in der Einleitung. Zunächst einmal erklärt er den Fahrplan des neuen Standards, der im Mai 2024 endgültig verabschiedet werden soll. „Hersteller wie TP-Link, Asus, AVM und andere haben sogar schon Router mit der neuen Technik angekündigt“, so der Autor. „Die Geräte basieren auf einer Vorabversion von Wi-Fi 7, an der sich voraussichtlich auch nicht mehr viel ändern wird.“ Wi-Fi 7 soll vor allem eine höhere Netzwerkgeschwindigkeit garantieren und den Weg frei machen für per WLAN betriebene AR- und VR-Brillen mit hochauflösenden Displays. „Um das WLAN für die erforderlichen höheren Geschwindigkeiten fit zu machen, hat das IEEE die bestehenden Grenzen verschoben und ein ganzes Arsenal an neuen Funktionen entwickelt.“ Wie diese genau aussehen und was sie bringen sollen, zeigt der weitere Verlauf des Artikels.