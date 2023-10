IT-Service-Management: Digitale Transformation ist überlebenswichtig für Firmen 

Hansevision, ein Unternehmen der Bechtle-Gruppe, hat ein neues Whitepaper veröffentlicht, das interessierte Entscheider kostenlos herunterladen können. Es stellt mit SmartNow eine Best-Practice-Lösung für den Mittelstand vor, die das digitale Leben leichter gestaltet und Prozesse optimiert.

„Zwei Themen stehen ganz oben auf der Agenda mittelständischer Unternehmen: die digitale Transformation und die Professionalisierung der internen IT-Prozesse, insbesondere der IT-Service-Management-Prozesse (ITSM)“, schreibt Hansevision in der Einleitung des Whitepapers. Die digitale Transformation gehöre mittlerweile ohne Wenn und Aber zum Pflichtprogramm, so die Autoren: „In einer Welt, in der die Mitbewerber nur einen Mausklick entfernt sind, können es sich KMU nicht leisten, auf die Vorteile der digitalen Transformation zu verzichten.“ Konkret gehe es darum, „Geschäftsprozesse zu überdenken, Technologien auf den neuesten Stand zu bringen und eine Kultur des Wandels und der Innovation zu fördern“, so Hansevision. Dabei werde jedoch oft die Wichtigkeit von IT-Service-Management-Prozessen (ITSM) unterschätzt, denn „gerade hier entstehen Chancen, etwa im Bereich der Automatisierung und bei von spezialisierten Dienstleistenden gemanagten Lösungen. Oder bei As-a-Service-Angeboten, die eigene Ressourcen schonen und durch kurze Implementierungszeiten sofort Best-Practice-Prozesse zu geringen Kosten ermöglichen.“

IT-Management als Rückgrat von Unternehmen

Im nächsten Abschnitt erklärt das Whitepaper, wie effizientes IT-Management die digitale Transformation beschleunigt. Hansevision bezeichnet es als „unsichtbares Rückgrat“ für die Weiterentwicklung und merkt an: „IT-Verantwortliche nutzen ein effizientes IT-Management, um die Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen.“ Aber auch beim Anwendungsmanagement genießen Firmen damit Vorteile, da es den Lebenszyklus von Softwareanwendungen steuern kann. Beim Management der technischen Ressourcen senkt es die Kosten und optimiert den Nutzen der vorhandenen Systeme. Doch auch auf der operativen Ebene bringt ein effizientes IT-Management einiges, so gelingt es zum Beispiel dem Service-Desk schneller, Anfragen zu bearbeiten. Außerdem steige zum Beispiel auch die Zufriedenheit in der Belegschaft, so Hansevision.

Konkrete ITSM-Beispiele

Im folgenden Kapitel demonstriert Hansevision anhand von Kundenbeispielen, wie IT-Service-Management den Erfolg von Unternehmen durch die Integration einer ITSM-Lösung steigern kann. „Was vielen Verantwortlichen nicht bewusst ist: ITSM unterstützt sowohl primäre als auch unterstützende Aktivitäten in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens“, schreiben die Autoren über die generellen Vorteile. „Primäre Aktivitäten wie Logistik und Kundenservice profitieren von Prozessoptimierung und Automatisierung, während unterstützende Funktionen wie Personal-Management und Technologieentwicklung effizienter funktionieren.“ Heutzutage gelte es, flexibel zu sein, wobei ITSM neben mehr Beweglichkeit die Effizienz steigere und Arbeitsabläufe automatisiere. „ITSM wird den dynamischen Anforderungen der digitalen Wirtschaft gerecht und stärkt die Marktposition der Firma.“

Checkliste für die Entscheidungsfindung

Anschließend erklärt das Whitepaper, welche Vorteile ein Eigenbetrieb hat und was auf der anderen Seite für einen Managed-Services-Provider spricht. Der eigene Betrieb einer ITSM-Plattform ist mit einem großen Aufwand und hohen Kosten im Rahmen der Optimierung verbunden, holt das entsprechende Know-how aber nach und nach ins Haus. Die Leistungen eines Managed-Services-Providers (MSP) bedeuten zwar weniger Eigenexpertise, aber auch weit weniger Aufwand. Deshalb entscheiden sich laut Hansevision immer mehr Firmen dazu, einen externen Dienstleister damit zu beauftragen. Die Hansevision GmbH gibt Tipps, worauf Verantwortliche bei der Auswahl eines passenden Managed-Services-Providers achten sollten und bietet als Service eine umfangreiche Checkliste für die Entscheidungsfindungen an.

SmartNow als ideale Lösung

Das letzte Kapitel des Whitepapers erklärt, weshalb sich SmartNow optimal für den Mittelstand eignet. „Bei SmartNow handelt es sich um eine auf den Mittelstand zugeschnittene Lösung, die diese Herausforderungen meistert und ein Rundum-sorglos-Paket bietet“, so Hansevision. Es soll schwerfällige IT-Service-Prozesse beschleunigen und dabei die Kosten reduzieren. „SmartNow basiert auf der bewährten ServiceNow-Plattform und steht konzeptionell auf drei soliden Säulen: der Lösung selbst, dem zugehörigen Service und den daraus resultierenden Services. SmartNow beinhaltet die gesamte Bandbreite der ITSM- Prozesse – vom Incident-Management über das Change-&-Release-Management bis hin zum Configuration-Management.“ Was SmartNow noch alles leisten kann, erfahren Sie ausführlich nach dem Download des kostenlosen Whitepapers.