Die einen im Homeoffice, die anderen im Büro, manche hybrid – wie wird hier effiziente Teamarbeit möglich? Social Skills bei Führungskräften sind gefordert, um auch in virtuellen Arbeitsumgebungen die nötige zwischenmenschliche Dynamik herzustellen.

Der Klassiker sind Videokonferenzen mit langen Monologen, bei denen viele ihre Kamera gar nicht erst eingeschaltet haben. Die wichtigen Signale, die bei „echten“ Teamtreffen ins Auge springen und beachtet werden müssen, gehen hier verloren.

Deutlich mehr an gezielter Kommunikation und an aktivierenden Strategien, das fordert Barbara Liebermeister in diesem Podcast von den Teamverantwortlichen. Und sie hat eine breite Palette ganz konkreter Schritte parat, die Teams davor bewahren auseinanderzufallen – das ist Remote Leadership

Führungskräfte und Teamleiter können mit relativ einfachen Maßnahmen dafür sorgen, dass auch remote die persönliche Ebene innerhalb von Teams so funktioniert, dass Aufgaben effizient erledigt werden und zugleich Arbeitszufriedenheit und Motivation erhalten bleiben.