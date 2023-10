Echtzeiterfassung: Real-Time-Location-Systeme unterstützen die Automatisierung

Um Objekte präzise und blitzschnell orten zu können, kommen mithilfe von Sensoren Real-Time-Location-System (RTLS) zum Einsatz. Brother erklärt in einem Blog-Beitrag die technischen Hintergründe und erläutert, wie und wo solche Systeme Unternehmen unter die Arme greifen können.

„Industrie 4.0, das Internet of Things und die zunehmende Vernetzung ermöglichen es, betriebliche Prozesse sowie Vorgänge des alltäglichen Lebens zu automatisieren“, schreibt die Firma Brother in der Einleitung des Blog-Beitrags. Das erfordere jedoch, dass es einem Sensornetz gelingt, Standorte von Objekten permanent in Echtzeit zu erfassen. „Dafür benötigt die Lösung ein Real-Time-Location-System (RTLS), das auf einem funkbasierten Sensornetz basiert“, so Brother.

Das machen Real-Time-Location-Systeme

Im Folgenden erklären die Autoren, was ein Real-Time-Location-System genau macht und welche Einsatzgebiete es dafür gibt. „Ein RTLS bestimmt über sein Sensornetz Lage und Aufenthalt von Objekten und verknüpft diese Informationen mit der zugehörigen Identität“, heißt es dazu. Und: „Die Software sammelt und verwaltet diese Informationen, kann vorab definierte Ereignisse erkennen, Warnmeldungen ausgeben und Aktionen initiieren.“ Auf diese Weise ermögliche ein solches System „vielfältige Automatisierungsprozesse, sei es in der Fertigung, für das Inventarmanagement, in der Gebäudeautomation, in der Warenlogistik oder beim Fuhrparkmanagement“, so Brother. Bei zahlreichen Anwendungen reiche eine automatische Identifizierung an einem bestimmten Punkt vollkommen aus, häufig erfolge dies mithilfe von Toranwendungen per RFID (Radio Frequency Identification) als Auto-ID-Verfahren. „Denn bei RFID erfolgt der Lesevorgang automatisch, und zwar sogar im Pulk bei hoher Geschwindigkeit. Das Lesegerät erfasst gleichzeitig die Informationen aller RFID-Tags in seinem Sendebereich. Bei klassischen Auto-ID-Technologien wie Barcodes oder Magnetstreifen muss eine Person die Objekte per Hand scannen.“ Brother stellt diverse Etikettendrucker für Auto-ID-Verfahren her.

Technische Hintergrundinformationen

Das Unternehmen gibt im Anschluss Tipps bei der Auswahl der richtigen RTLS-Technik. So spielt zum Beispiel die erforderliche Reichweite eine wichtige Rolle. Zudem sollten sich Verantwortliche beispielsweise fragen, wie präzise Objekte verortet werden und wie häufig diese Verortungen erfolgen müssen. Doch Brother geht auch technisch noch weiter ins Detail und erläutert etwa die möglichen Funktechniken für RTLS-Lösungen (RFID, WLAN, GPS, Bluetooth, 5G und Ultrabreitband). Der Blog-Beitrag liefert darüber hinaus noch viele weitere nützliche Informationen für Unternehmen.