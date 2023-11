Chat GPT und andere KI-Anwendungen saugen mehr und mehr Rechenleistung. Der Flaschenhals ist die Kühlung der Server. Lüfter reichen nicht mehr, Flüssigkeitskühlung übernimmt. Also neue Server – ist das nachhaltig?

Wo in Rechenzentren mehr Effizienz und Produktivität erwartet wird, ist die Folge ein höherer Bedarf an Strom für die Kühlung. Und neue Komponenten. Die Technologie schwenkt für die Kühlung um auf Wasser oder Öl-Gemische.

Wie die Lösung aussieht, erklären Léon Málik Cin (HPE) sowie Tobias Waltemode und Maik Unger (IOK) im IOK-Podcast „IT auf die Ohren“: Ein Zentrum für das Recycling der ausgedienten Technik von HPE in Schottland verwertet eigenen Angaben zufolge bis zu 91 Prozent der Teil in verschiedenen Recyclingstufen.

Dabei wird ein Teil als Restgeräte genutzt, teils dienen die ausgedienten Server als Rohstofflieferanten. Was in diesen Prozessen nicht gebraucht werden kann, kommt tatsächlich – in den Straßenbau! Die zehnte Folge von „IT auf die Ohren“ widmet sich also stark der Nachhaltigkeit.