Hardware-Beschaffung: Whitepaper hilft Firmen beim Rechnerkauf

Die Hardware beeinflusst den Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen maßgeblich. Deshalb hat das IT-Systemhaus Bechtle ein Whitepaper veröffentlicht, das Entscheidungsträgern bei der Auswahl der passenden Laptops und PCs hilft. Bechtle empfiehlt Produkte von Lenovo und AMD.

Unter der Überschrift „Lenovo und AMD: Eine Allianz für den Mittelstand“, beschäftigt sich Bechtle in dem kostenlos erhältlichen Whitepaper mit der Auswahl von IT-Geräten in Unternehmen. Dabei gibt es diverse Aspekte zu beachten: die unterschiedlichen Interessen von Unsern, der IT-Abteilung sowie der Unternehmensleitung. „Hinzu kommen Aspekte wie Qualität und Service der Technologielieferanten sowie die Anpassung an das sich ständig verändernde technologische Umfeld“, schreibt Bechtle in der Einleitung. „Auch Kriterien wie Energieverbrauch und Nachhaltigkeit erweisen sich als relevant – letztlich dient das nicht nur der finanziellen Entlastung, sondern auch dem Schutz der Umwelt. Es kommt also auf die richtige Auswahl von Komponenten, Herstellern und Dienstleistern an. Zusammen mit unseren Partnern AMD und Lenovo werden wir diesem Anspruch gerecht und bieten dem Mittelstand eine maßgeschneiderte, leistungsstarke und nachhaltige Lösung.“

Was die AMD-Prozessoren auszeichnet

Im ersten Abschnitt erklärt das IT-Systemhaus, welche Bedeutung Prozessoren für die Hardware-Ausstattung haben und beschreibt die Auswahl des Prozessors als elementar wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dann listet Bechtle die Gründe auf, warum AMD-Prozessoren, die auf der Mikroarchitektur Zen 4 basieren, so gut sein sollen. So gelang es den Entwicklern beispielsweise, den Energieverbrauch zu optimieren, während gleichzeitig die Lebenserwartung und das Sicherheitsniveau steigen. „Zusätzlichen Schub verleiht dem Ryzen 7040 das integrierte KI-Modul“, schreibt Bechtle. „In Kombination mit einem fortschrittlichen Betriebssystem können Unternehmen somit ihre Prozesse effizienter gestalten, ohne auf teure externe Lösungen zurückgreifen zu müssen.“ Bechtle beleuchtet auch den Wettbewerb der beiden Prozessorhersteller AMD und Intel und sieht besonders in puncto Sicherheit und Effizienz einen Punktsieg für AMD. „Insgesamt zeigt sich, dass die Wahl des richtigen Prozessors weit über reine Leistungsparameter hinausgeht“, so Bechtle. „Aspekte wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und die damit verbundenen Betriebs- und Umweltkosten spielen eine immer wichtigere Rolle.“

Partnerschaft mit Lenovo

Lenovo ist einer der wichtigsten Partner von AMD. „Deren neue ThinkPad-Modelle mit den mobilen Ryzen CPUs ermöglichen nicht nur intensives Multitasking und reibungslose Videokonferenzen, sondern auch flüssiges Streaming von Präsentationen oder die effiziente Nutzung spezialisierter Geschäftsanwendungen“, so die Autoren des zehnseitigen Whitepapers. „Für die unterschiedlichen Anforderungen bietet Lenovo eine große Auswahl an Business-Notebooks mit AMD Ryzen und Ryzen PRO-Prozessoren an.“