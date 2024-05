Digitale Schule: Managed Services erleichtern das Lernen

In einem Blog-Beitrag erklärt das IT-Systemhaus Bechtle, wie Managed Services in Schulen den Lehrern und Kindern das tägliche Leben und Lernen angenehmer gestalten können. Das bringt auch die Digitalisierung von Bildungseinrichtungen einen großen Schritt voran.

„Der digitalisierte Unterricht bietet große Chancen, fordert aber von Schulträgern und Schulen Engagement auf vielen Ebenen“, schreibt Hariharan Sriskanthan, Digitalisierungsreferent Education bei Bechtle, in der Einleitung des Blog-Beitrags. „So müssen zum Beispiel Lehrkräfte IT-Aufgaben übernehmen und stehen dadurch weniger für den Unterricht zur Verfügung“, so der Autor. „Mithilfe von Managed Services können Bildungseinrichtungen diese Belastungen mindern und personelle Ressourcen sparen.“

Hilfe durch Managed-Services-Provider

Dass sich die Digitalisierung von Schulen lohnt, zeigt zum Beispiel eine Bitkom-Umfrage unter Schülern, die der Autor aufgreift. Zitat aus der Umfrage: „Eine breite Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sagt, dass sie durch den Einsatz digitaler Bildungsmedien wie Lernplattformen motivierter sei (74 Prozent) beziehungsweise bessere Schulnoten schreiben könne (56 Prozent).“ Damit das möglich wird, „gilt es, eine leistungsfähige IT-Infrastruktur auf die Beine zu stellen und in Betrieb zu halten“, so Sriskanthan. „Für Schulen und Schulträger können sich deshalb Managed Services rechnen, die von Managed-Services-Providern (MSP) angeboten werden.“ Diese Managed-Services-Provider kümmern sich um viele IT-Bereiche – von der Behebung technischer Probleme über regelmäßige Back-ups bis hin zur Überwachung von Servern und Netzwerken.

Wichtig: Service Level Agreement (SLA)

Bei der Vereinbarung einer solchen Kooperation spielt das Service Level Agreement (SLA) eine entscheidende Rolle. „Art, Qualität und Umfang der Managed Services werden zwischen Auftraggeber und MSP eindeutig definiert und in einem Service Level Agreement (SLA) festgehalten“, schreibt Bechtle. „In einem solchen Rahmenvertrag sind die Leistungseigenschaften und Gütestufen (Service Levels) der Dienstleistungen, die der MSP zu erbringen hat, detailliert festgelegt.“ Der Vertrag regelt beispielsweise, ob bestimmte Leistungen rund um die Uhr zu erfüllen sind oder nur in einem bestimmten Zeitfenster pro Tag. Im weiteren Verlauf des Blogs geht der Autor auf die Vorteile solcher Kooperationen ein und nennt weitere wichtige Fragen, die sich Bildungseinrichtungen in puncto Digitalisierung stellen sollten.