Agilere Arbeitsstrukturen in Unternehmen funktionieren nur mit optimal eingesetzten Mitarbeitern. Dazu müssen Teamleiter neue Führungsrollen einnehmen.

Gerade in digitalen Arbeitsfeldern ist es für Führungskräfte kaum mehr möglich, den Überblick über alle Details der technischen Entwicklung zu behalten. „Command and Control“ ist daher ein Auslaufmodell. Echte Delegation von Verantwortung erfordert jedoch eine systematische und offene Kommunikation mit den Teams.

Um Mitarbeiter entsprechend ihrer fachlichen Stärken und Soft Skills einzusetzen und so von innen heraus zu motivieren, müssen sich Teamleiter Zeit nehmen, diese Stärken gut zu orchestrieren.

Im heise meets Podcast beschreibt Barbara Liebermeister vom Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter die Voraussetzungen und Schritte, um New Work in Unternehmen zu etablieren. Dass dies in der Praxis nicht immer ein Sonntagsspaziergang ist, wird dabei nicht verschwiegen, denn: „Evolution geht selten friedlich vonstatten.“