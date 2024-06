Nachhaltigkeit: Green IT senkt die Betriebskosten  

Die NCP engineering GmbH erläutert in einem neuen Blog-Beitrag, welche Vorteile Green IT und nachhaltiges Handeln für Unternehmen haben. Denn ein bewusster Umgang mit den Ressourcen schon nicht nur die Umwelt, sondern auch das Geschäftskonto.

„Am Thema Nachhaltigkeit kommt heute kein Unternehmen mehr vorbei“, schreibt NCP gleich zu Beginn des Blog-Beitrags. „Es gibt viele gute Gründe, warum immer mehr Firmen – darunter auch NCP – immer nachhaltiger und umweltbewusster agieren.“ Dabei spielen nicht nur moralische/ethische Erwägungen eine Rolle, sondern aus Unternehmenssicht auch wirtschaftliche. Denn Firmen, die umweltschonend agieren, genießen einen guten Ruf, der sich positiv aufs Geschäft auswirkt. „Das fördert die Marke und macht das Unternehmen zum Beispiel als Arbeitgeber attraktiver“, so NCP. „In Zeiten des Fachkräftemangels ist das ein nicht zu vernachlässigender Punkt.“

Das Energieeffizienz-Gesetz

Auch der Gesetzgeber achtet verstärkt auf Nachhaltigkeit und hat deshalb im Jahr 2023 das Energieeffizienz-Gesetz (EnEfG) verabschiedet. Sein Ziel besteht darin, den Energiebedarf von Unternehmen und des öffentlichen Sektors zu reduzieren. „Firmen mit einem jährlichen Energieverbrauch von mehr als 2,5 Gigawattstunden müssen nun Pläne für wirtschaftliche Energieeffizienz-Maßnahmen erarbeiten und veröffentlichen“, schreibt NCP. „Außerdem müssen sie künftig zum Beispiel vermeiden, dass bei Produktionsprozessen unnötige Abwärme entsteht.“ Das Gesetz geht also über bloße Lippenbekenntnisse hinaus und erfordert nicht nur Worte, sondern vor allem Taten.

Eine Frage des Überlebens

Im Anschluss bezieht sich das Nürnberger Unternehmen auf einen Fachartikel von Deloitte. Die Unternehmensberatung bezeichnet es darin als „geschäftliches Risiko“ für Unternehmen, sich nicht nachhaltig zu verhalten. Mehr noch: „Ökologische und soziale Nachhaltigkeit ist zu einer Frage des Überlebens der Menschheit geworden“, schreibt Deloitte. NCP verweist auf eine kostenlos als PDF erhältliche Broschüre, an der auch Deloitte beteiligt war. Das 28-seitige Werk mit dem Titel „In 5 Schritten zum Erfolg“ soll Firmen dabei helfen, nachhaltiger und gesetzeskonform zu handeln. „Der entstandene Leitfaden beschreibt ein Vorgehensmodell, das kleinen und mittleren Unternehmen als Orientierungshilfe dienen soll“, präzisiert NCP. „Es zeigt, wie sie sich in aufeinander aufbauenden Schritten mit Themen wie Nachhaltigkeitsmanagement und ESG-Berichterstattung (Environmental, Social and Governance) auseinandersetzen können.“

Wie sich NCP für Nachhaltigkeit engagiert, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Beitrags.