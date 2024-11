Claudia Alsdorf von STACKIT sieht in sicheren Cloud-Umgebungen den Schlüssel zur Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Mit deutschen Lösungen lässt sich die digitale Souveränität stärken und die Freiheit bewahren.

Im „heise meets“-Podcast diskutiert Claudia Alsdorf, Business Development Managerin bei STACKIT, über die Herausforderungen der Digitalisierung im öffentlichen Sektor. STACKIT bietet als Cloud-Anbieter der Schwarz Gruppe eine sichere Cloud-Umgebung für personensensitive Daten und unterstützt damit die digitale Transformation.

Digitale Souveränität: Deutschland braucht eigene Cloud-Technologien

Um die Abhängigkeit von amerikanischen Tech-Giganten zu reduzieren, setzt STACKIT auf Rechenzentren und Datenverarbeitung in Deutschland, um die Kontrolle über sensible Daten zu behalten. Trotz erster Fortschritte sieht Alsdorf noch viel Potenzial: Proaktive Sicherheitskonzepte und transparente Datennutzung können die Akzeptanz für digitale Technologien steigern.

Ohne digitale Freiheit sei alles nichts, betont Alsdorf in Anlehnung an Willy Brandt. Deshalb brauche es dringend eine resiliente digitale Infrastruktur. Gelinge das nicht, drohen gesamtgesellschaftliche Probleme. Machtkonzentrationen bei wenigen Playern seien gefährlich und unterstreichen die Bedeutung technologischer Souveränität.

Künstliche Intelligenz: neue Möglichkeiten für die Verwaltung

Ein Schlüssel zur Bewältigung des Fachkräftemangels in der öffentlichen Verwaltung liege in KI-Anwendungen, so Alsdorf. STACKIT stellt dafür eine sichere Cloud-Umgebung bereit. Mit dem KI-Assistenten für die Verwaltung lassen sich Routineaufgaben automatisieren und die Mitarbeiter entlasten. Perspektivisch schlage sich das auch in einem besseren Bürgerservice nieder.

Um Veränderungen zu bewirken, seien Transparenz und Benutzerfreundlichkeit der digitalen Angebote essenziell. Nur so gelinge es, Ängste abzubauen und die Akzeptanz zu steigern. Das große Potenzial zeige sich im Gesundheitswesen: Sichere Datenräume versprechen hier enorme Fortschritte bei der Patientenversorgung und Entwicklung personalisierter Medizin.