Smarter AI for All :

Auf der Lenovo Tech World in Seattle präsentiert der Technologiekonzern seine Vision einer Zukunft mit intelligenter KI für alle.

Unter dem Motto „Smarter AI for All“ skizziert Lenovo, wie personalisierte und geschützte KI-Lösungen Anwender in verschiedensten Umgebungen effektiver machen sollen. Wie das Video von der Lenovo Tech World zeigt, wandelt sich das Unternehmen vom reinen Hardware-Hersteller zum Lösungsanbieter. „Wir können die ganze Kraft unserer Technologie bringen. Das Wichtigste ist das gewünschte Ergebnis für unsere Kunden, damit sie ihre Ziele erreichen“, betont ein Lenovo-Sprecher die Transformation.

Personalisierte KI-Plattformen

Mit Plattformen wie AI Now und Learning Zone will Lenovo seine Vision von „Smarter AI for All“ in die Tat umsetzen. KI-fähige PCs wie das neueste ThinkPad und Proof-of-Concepts wie der AI Buddy sollen produktive und sichere KI-Lösungen in den Alltag der Anwender integrieren.

Lenovo setzt auf starke Partner, um die Kraft von KI zu demonstrieren. Die Chefs von Facebook und Microsoft grüßen per Video, Intel, Qualcomm, AMD und viele weitere Big Player geben sich auf der Tech World die Klinke in die Hand. Die einhellige Botschaft: KI ist der nächste große Wurf, um Anwender in einer durch künstliche Intelligenz verbesserten Welt effektiver arbeiten, lernen und zusammenarbeiten zu lassen.

