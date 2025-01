IT-Security-Veranstaltungen sind 2025 wichtiger denn je. Denn angesichts zunehmender Cyberbedrohungen müssen sich IT-Sicherheitsexperten und Entscheider kontinuierlich fortbilden, um mit den rasanten Entwicklungen Schritt zu halten.

Die NCP engineering GmbH gibt in einem Blog-Beitrag einen Überblick über die wichtigsten IT-Security-Events des Jahres 2025 – von Dubai über München und Berlin bis nach San Francisco und Las Vegas. „Vor-Ort-Veranstaltungen sind die ideale Gelegenheit, um IT-Kollegen zu treffen, neue Produkte zu entdecken und sich über die neuesten Trends zu informieren“, schreibt das Nürnberger Unternehmen.

Denn in Zeiten wachsender Komplexität seien Konferenzen, Messen und Fachveranstaltungen „unverzichtbar, um auf dem neuesten Stand der Technologie und Bedrohungslage zu bleiben“. Außerdem sollen sie laut NCP als „wichtige Plattformen für den Austausch über Best Practices, aktuelle Sicherheitslösungen oder regulatorische Entwicklungen“ fungieren.

Von Dubai bis Las Vegas: wichtige Veranstaltungen 2025

Los geht es vom 14. bis zum 16. Januar mit der Intersec in Dubai, auf der über tausend Hersteller ihre Lösungen präsentieren. Nach der in Berlin stattfindenden OmniSecure (20. bis 22. Januar) startet die IT-Defense in Leipzig (12. bis 14. Februar). Sie „zählt zu den größten internationalen Konferenzen im Bereich der IT-Sicherheit in Deutschland“, so NCP.

Im Frühling reisen dann viele IT-Sicherheitsexperten zur RSA Conference (28. April bis 1. Mai) nach San Francisco, die zu den weltweit wichtigsten Events der Branche zählt. „Zuletzt nahmen rund 45.000 Menschen an der Konferenz teil“, schreibt NCP. „Unsere NCP-Experten sind ebenfalls wieder mit dabei.“ Vorher gibt es in Europa aber noch einige weitere sehenswerte Veranstaltungen wie die ManuSec (25./26. Februar) und die secIT by heise (18. bis 20. März).

Deutscher IT-Sicherheitskongress: 2025 ist Pause angesagt

Im Sommer und Herbst stehen mit der SicherheitsExpo (25./26. Juni) in München, der Black Hat USA (2. bis 7. August) in Las Vegas und der it-sa (22. bis 24. Oktober) in Nürnberg noch drei weitere Highlights auf dem Programm. Auf der it-sa wird auch wieder NCP „mit einem modernen Messestand vertreten sein“. Dagegen legt der Deutsche IT-Sicherheitskongress des BSI 2025 eine Pause ein. Erst 2026 will ihn die Behörde wieder durchführen.

Welche weiteren spannenden IT-Security-Veranstaltungen es 2025 noch gibt, erfahren Sie im ausführlichen Überblick von NCP.