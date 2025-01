Die Work-Life-Balance nimmt bei der Jobsuche einen immer höheren Stellenwert ein. Viele Fachkräfte legen mittlerweile mehr Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf und Privatleben als auf Status oder Gehalt. Unternehmen müssen individuelle Lösungen finden, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden.

Der „Open Source Jobs Report 2022“ der Linux Foundation zeigt, dass 93 Prozent der Arbeitgeber händeringend nach IT-Fachkräften mit Open-Source-Erfahrung suchen. Doch die Zeiten, in denen Bewerber jeden Job annehmen mussten, sind vorbei. Gerade die Generationen Y und Z achten bei Vorstellungsgesprächen genau darauf, wie sich der Job mit ihrem Privatleben vereinbaren lässt. Eine starre „9 bis 17 Uhr“-Mentalität schreckt viele ab.

Mobiles Arbeiten: Flexibilität ist Trumpf

Zwei Drittel der deutschen Unternehmen ermöglichen laut einer Fraunhofer-Umfrage „generell“ mobiles Arbeiten – meist an zwei bis drei Tagen pro Woche. Knapp ein Drittel lässt den Mitarbeitern sogar die freie Wahl des Arbeitsortes. Doch Homeoffice allein reicht nicht aus. Die jüngeren Generationen trennen Arbeit und Freizeit nicht mehr so strikt wie früher. Sie wünschen sich einen Job, der Raum für Selbstverwirklichung bietet und sich flexibel an ihr Leben anpasst.

Viele Arbeitgeber sehen das kritisch. Sie unterstellen den Jüngeren mangelnde Belastbarkeit und Verantwortungsbereitschaft. Doch der Versuch, die Mitarbeiter stärker zu disziplinieren, ist zum Scheitern verurteilt. Firmen sollten lieber gemeinsam mit den Beschäftigten kreative Lösungen finden – etwa durch individuelle Arbeitszeitmodelle, eine vertrauensvolle Unternehmenskultur oder die gezielte Förderung von Mitarbeiterinteressen.

Unternehmenskultur: Wertschätzung ist gefragt

Wie eine gelungene Work-Life-Balance aussehen kann, zeigt die itemis AG. Das Software-Unternehmen hat einen „Chief Happiness Officer“, der Angestellte dabei unterstützt, ihre Wünsche und Potenziale mit dem Job in Einklang zu bringen. Bewerber entscheiden sich für itemis, obwohl die Gehälter teilweise deutlich unter denen der Konkurrenz liegen. Der Grund: Sie fühlen sich wertgeschätzt und ernst genommen.

Eine ausgewogene Work-Life-Balance zu finden, ist eine Herausforderung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wer aber offen und transparent die Bedürfnisse und Möglichkeiten beider Seiten auslotet, kann Lösungen finden, von denen alle profitieren. Weitere Anregungen dazu finden Sie im MittelstandsWiki-Artikel zum Thema Work-Life-Balance.