Druckerpapier: Papier und Drucker müssen zusammenpassen  

Das passende Druckerpapier im Büro hängt von verschiedenen Faktoren ab, erklärt die Firma Brother in einem neuen Blog-Beitrag. Dabei spielen die Drucktechnologie (Laser- oder Tintenstrahldruck), die Grammatur, die Opazität, der Weißegrad und spezielle Veredelungen wichtige Rollen.

„Für die meisten Ausdrucke im Büroalltag reicht Standardpapier aus“, schreibt Brother zu Beginn des Blog-Beitrags. „Darüber hinaus gibt es zahlreiche Varianten an Druckerpapier für die verschiedensten Anwendungen.“

Grammatur: Papiergewicht in Gramm pro Quadratmeter

Die Verfasser des Artikels erklären im Anschluss die wichtigsten Eigenschaften von Druckerpapier, zum Beispiel die Grammatur. Unter dieser versteht man das Papiergewicht. „Eine hohe Grammatur erhöht die Wertigkeit des Druckerzeugnisses“, so Brother. „Sehr leichtes Papier ist dünn und reißt schneller als vergleichbares Druckerpapier mit höherer Grammatur.“ Aber nicht jedes Papier eignet sich für jeden Drucker. Bei einer Grammatur von über 100 g/m² (Standardpapier wiegt 80 g/m²) empfiehlt es sich, vorher die Bedienungsanleitung des Druckers zu studieren, „um vermehrte Papierstaus zu vermeiden und eine optimale Druckqualität zu gewährleisten“, so Brother.

Opazität: Ab 90 Prozent für doppelseitigen Druck geeignet

„Opazität steht für Lichtundurchlässigkeit“, erklärt Brother eine weitere wichtige Eigenschaft von Papier. „Wer zum Beispiel doppelseitig druckt oder Farbfotos ausdrucken möchte, sollte auf eine möglichst hohe Opazität achten.“ Konventionelles Druckerpapier weist in der Regel eine Opazität von 85 bis 90 Prozent auf – was darüber liegt, kommt auch für den doppelseitigen Druck infrage. Grundsätzlich hängt Opazität „vom Gewicht und der Veredelung des Druckerpapiers ab“, so Brother. „Für eine möglichst hohe Opazität können die Papierfasern zusätzlich mit anorganischen Füllstoffen wie weißer Porzellanerde angereichert werden.“

So geht’s weiter im Text

Im Anschluss erklärt Brother noch Weißegrad sowie Veredelungsmöglichkeiten wie Leimung, Glättung und Coating. Auch auf das Thema Umweltfreundlichkeit geht das Unternehmen ein. Vor allem aber erklärt es, welche Arten von Druckerpapier sich im Büroalltag für Tintenstrahldrucker eignen und welche für Laserdrucker. All das erfahren Sie beim Lesen des Blogs.