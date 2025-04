Immer mehr Firmen setzen auf hybride IT-Umgebungen, laut einer Bitkom-Studie haben bereits 40 Prozent der Unternehmen Teile ihrer Anwendungen in die Cloud verlagert. Doch der parallele Betrieb von Cloud- und On-Premises-Lösungen wirft neue Sicherheitsfragen auf, wie ein Beitrag von NCP zeigt.

„Ohne sichere Remote-Zugriffe lassen sich diese hybriden Umgebungen aber nicht mehr ausreichend absichern“, schreibt die NCP engineering GmbH in ihrem Blog-Beitrag. Laut dem zitierten „Cloud Report 2024“ des Bitkom-Verbands haben vier von zehn befragten Firmen mindestens einen Teil ihrer IT bereits in die Cloud ausgelagert. In fünf Jahren könnten es sogar schon 54 Prozent sein. Insgesamt nutzen demnach 81 Prozent der über 600 befragten Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten Cloud-Dienste in der einen oder anderen Form.

Public Cloud: Erreichbar über das öffentliche Internet

Die Studie zeigt auch, dass 50 Prozent der Unternehmen vor allem auf die kostengünstigere Public Cloud setzen. „Öffentliche Cloud-Lösungen kosten meist weniger, lassen sich aber auch von Cyberangreifern aus der ganzen Welt ohne Probleme erreichen“, gibt NCP zu bedenken.

Deshalb stünden viele Firmen vor neuen Herausforderungen und fragten sich: „Wie halten wir sowohl unsere bestehende IT-Infrastruktur als auch die parallel dazu laufenden Cloud-Anwendungen gleichermaßen sicher?“ Klar sei: „Verbindungen in die Cloud – sei es vom Homeoffice, unterwegs auf Geschäftsreise oder auch vom Büro aus – benötigen zusätzliche Sicherheit.“

Enterprise-VPNs: Fernzugriff auf Cloud-Dienste absichern

Wie das gelingen kann, erläutert NCP anschließend. „Zugriffe aus der Ferne lassen sich mit Virtuellen Privaten Netzwerken (VPNs) schützen, wobei diese auch mit der Cloud zusammenarbeiten.“ Dabei stünden verschlüsselte Tunnel im Zentrum, die Man-in-the-Middle-Angriffe verhindern. Interessant seien vor allem Cloud-VPNs: „Für ein solches Cloud-VPN sprechen Sicherheit, Flexibilität, zentrales Management, eine einfachere Benutzerverwaltung sowie die höhere Skalierbarkeit.“

Wie Sie den richtigen VPN-Anbieter finden und welche Kriterien dabei eine Rolle spielen, erfahren Sie im weiteren Verlauf des Beitrags von NCP.