Torsten Valentin, Gründer und Geschäftsführer von SecuLution, diskutiert im „heise meets…“-Podcast, wie Application Whitelisting Unternehmen effektiv vor Schadsoftware schützt.

Sein Unternehmen hat dafür eine patentierte Lösung entwickelt, die seit fast 25 Jahren erfolgreich im Einsatz ist und sich durch ein innovatives „Default Deny“-Prinzip auszeichnet. Im Gegensatz zu klassischen Antivirenlösungen, die auf Basis einer Blacklist arbeiten und nur bekannte Schadsoftware erkennen, setzt SecuLution auf eine Whitelist.

„Default Deny“-Prinzip: Unbekannte Software wird blockiert

Nur Software, die explizit als vertrauenswürdig klassifiziert wurde, darf starten – unbekannte Software nicht. „Wenn wir es nicht kennen, geht es nicht“, bringt es Valentin auf den Punkt.

Das „Default Deny“-Prinzip bietet einen lückenlosen Schutz vor Schadsoftware. Selbst neue, noch unbekannte Angriffsmuster werden zuverlässig abgewehrt, ohne dass der Hersteller sie erst analysieren und in seine Datenbank aufnehmen muss. Angreifer haben so keine Chance.

Ein zentraler Vorteil von SecuLutions Application Whitelisting ist der cloudbasierte Whitelisting-Service. Über 99 Prozent der benötigten Software wird automatisch als vertrauenswürdig erkannt. Administratoren müssen nur noch Individualsoftware manuell freigeben.

Cloudbasierter Service: 99 Prozent weniger Administrationsaufwand

„Wenn ein Prozent der Arbeit beim Kunden hängen bleibt und wir 99 Prozent als Dienstleistung übernehmen, hat der Kunde erstmals wirklich die Möglichkeit, sein Sicherheitskonzept so zu gestalten, wie es vom BSI im Grundschutzhandbuch vorgegeben wird“, erklärt Valentin.

Für die Zukunft sieht sich SecuLution gut aufgestellt. Das Produkt beherrscht nun auch Mehrsprachigkeit, um neue Märkte zu erschließen. Auch wenn der Vertrieb bei einem so innovativen Ansatz eine Herausforderung darstellt, überwiegt für Valentin die Freude an der Arbeit: „Es macht Spaß – und das ist schön! Darum machen wir das immer noch hier.“ Im „heise meets …“-Podcast gewährt er noch viele weitere spannende Einblicke in die Welt des Application Whitelisting.