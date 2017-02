Auf der CeBIT 2017 zeigt die Wagner Group GmbH inno­vative Brand­schutz­lösungen für Rechen­zentren, darunter auch die Sauer­stoff­reduktions­technologie OxyReduct. Dieses vor­beugende System senkt den Sauer­stoff­gehalt im zu schützenden Bereich dauer­haft unter die Ent­zündungs­grenze der dort vor­herr­schenden Materia­lien, sodass ein Brand gar nicht erst ent­stehen kann. Der zur Sauer­stoff­reduktion be­nötigte Stick­stoff wird bedarfs­gerecht vor Ort aus der Um­gebungs­luft generiert.

Zu sehen ist die Lösung am Kooperationsstand 360°dcLounge. „Zu einem Datacenter gehört auch Brandschutz, und dafür sind wir die Experten“, sagt Michael Kind, Wagner-Niederlassungsleiter Hannover/Hamburg. Auf die CeBIT bringt Wagner auch die Ansaugrauchmelder der Titanus-Familie mit, die bereits bei einem schmorenden Kabel Alarm schlagen, das unter Doppelböden versteckt ist. Speziell für Serverschränke gibt es Titanus Rack·Sens: einen 19 Zoll großen, netzwerkfähigen Melder in ein oder zwei Höheneinheiten, der man einfach in Server bzw. in Serverschränke integriert.