Einen neuen Industrie-PC für harte Einsätze in Produktion, Lager und Ver­sand hat Bizerba im Programm: Der iS75 ist ein Edel­stahl-In­dustrie-PC, der sich mit Hoch­druck- und Dampf­strahler rei­nigen lässt. In­so­fern passt er ge­nau in die Lebens­mittel-Ein­satzs­zenarien rund um die In­dustrie- und Ab­füll­wagen des baden-würt­tem­bergischen Herstellers.

Der iS75 bringt einen Intel-i5m-6300U-Prozessor (2,4 GHz), 4 GByte RAM (maximal 16 GByte) und 128 GByte Flash-Speicher mit, dazu fünf USB-Ports, zwei Ethernet-Anschlüsse sowie drei serielle Schnittstellen. Das 21,5 Zoll große, kratz- und stoßfeste TFT-Display löst 1920 × 1080 Pixel auf und hat eine gegen Chemikalien resistente Splitterschutzfolie auflaminiert, sodass auch der Bildschirm Arbeitshandschuhe und Reinigung aushält. Die einschlägigen Bizerba-Apps zum Rezeptieren, Dosieren, Chargieren, Zählen etc. (BRAIN2 Formulation und _counting.BRAIN) lassen sich an diesem Multitouch-Display bequem bedienen.

Als zulässige Betriebstemperatur gibt der Hersteller den Bereich zwischen 0 und 40 °C an. Eine Montage ist an Tisch, Wand, Decke, Standsäule oder Adapter möglich. Wartungsarbeiten sind ohne großen Aufwand über einen Serviceschacht an der Rückseite des Gerätes durchführbar.