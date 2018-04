Highspeed? Fehlanzeige! Oft tröpfeln die Internet-Daten nur aus der Leitung und besonders im Osten Deutschlands surfen die meisten Nutzer noch immer gebremst durchs Netz. Der Grund: Zu wenig Glas auf der letzten Meile.

Netflix, Mediatheken, Videostreams bei Facebook & Co. – nichts geht gut ohne schnelles Internet. Die Datennutzung in Deutschland nimmt entsprechend zu. Valide Zahlen belegen, dass die Tendenz stark steigend ist. Mobilfunk mit 4G und der aktuell geplante 5G-Standard erfordern ein schnelles Netz – weltweit ein Eldorado für Hersteller von Glasfasern.

Gerhard Jakopic ist CEO bei Rosendahl Nextrom GmbH und sagt: „Es wird überall investiert, weil überall Fasern gebraucht werden. In Europa, in Asien, und da speziell in China, aber auch Indien oder Südostasien. Und auch Amerika und Japan investieren in Faserkapazitäten.“