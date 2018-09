Die Torwegge GmbH & Co. KG hat neue Schienen für Förder­anlagen im Pro­gramm, die sich bei Be­darf deut­lich leichter aus­tau­schen lassen. Außer­dem gibt es dazu Spur­kranz­röllchen, die eine präzise Po­si­tio­nie­rung von Gütern ermöglichen.

Bei vielen Anwendungen sind die einzelnen Förderelemente mit dem Untergestell verschraubt. Wenn sie ausgetauscht oder repariert werden müssen, heißt es für die Instandhalter, zuerst die Röllchen abzunehmen – und das ist dann keineswegs einfach, weil sie oft nicht auf den ersten Blick zu finden sind. Hier greift die jüngste Torwegge-Innovation, bei der Halteklammern die Schrauben ersetzen. (Letztlich bleibt dem Anwender immer die Wahl, ob er bei der Montage mit Halteklammern oder Schrauben arbeiten möchte; ein Verzicht auf Verschraubungen macht die Instandhaltung der Förderstrecken jedenfalls einfacher: „Wir schließen damit eine Marktlücke“, sagt CEO Uwe Eschment. Einige Kunden hätten explizit nach Schienen dieser Art gefragt, da sie eine solche Lösung bisher vergeblich gesucht hatten.

Zum anderen sind die Schienen nun optional auch mit Spurkranzröllchen erhältlich. Damit lassen sich Güter ebenso genau positionieren wie mit Führungsschienen, allerdings nehmen sie weniger Raum ein. Das ist besonders dann praktisch, wenn der verfügbare Raum ohnedies beengt ist. Die besondere Stärke der Schienen liegt in den extrem präzise und zuverlässig leicht laufenden Röllchen. Dabei handelt es sich um robuste kugelgelagerte Komponenten aus Stahl, die zwischen − 40 und + 100 °C funktionieren (ohne Ölschmierung sogar bis + 250 °C). Ein einzelnes Röllchen kann bis zu 40 kg aushalten. Förderstrecken, in denen die Schienen verbaut sind, können daher problemlos auch schwere Güter bewegen.

Torwegge fertigt die Schienen nach der Bestellung individuell in der gewünschten Länge und Teilung an. Zwei Ausführungen sind derzeit verfügbar, die sich in Größe und Tragfähigkeit unterscheiden: Bei der Variante RU-13ST haben die Röllchen einen Durchmesser von 12 mm und eine Breite von 16 mm; bei der RU-20ST ist der Durchmesser 19 mm, die Breite 24 mm. Die Schienen werden nach Kundenanforderung bis zu einer Länge von 3 m je Schiene gefertigt und sind bereits lieferbar.