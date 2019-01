Baden-Württemberg sieht die Zu­kunft der Digi­ta­li­sie­rung in den Hän­den der Kom­mu­nen. Mit dem Pro­jekt Kom­mu­na­le Di­gi­tal­lotsen fi­nan­ziert das Land künf­tig die Qua­li­fi­zie­rung von kom­mu­na­len Beamten.

In sämtlichen Städten, Gemeinden und Landkreisen im Südwesten sollen Verwaltungsmitarbeiter für das Projekt gewonnen und zu digitalen Multiplikatoren ausgebildet werden. Die Qualifizierung erfolgt in einem dreitägigen Seminar. Jede Kommune hat die Möglichkeit, mindestens einen Mitarbeiter zum Digitallotsen ausbilden zu lassen. Bis zum August 2020 soll die Ausbildung von 1600 Mitarbeitern abgeschlossen sein. Doch auch nach der Ausbildung sollen sich die Digitallotsen in regelmäßigen Netzwerktreffen miteinander austauschen und weiterbilden lassen.

Von Dipl.-Jur. Niklas Mühleis, LL.M., Kanzlei Heidrich Rechtsanwälte in Hannover, www.recht-im-internet.de