DLC-Beschichtungen (Dia­mond-like Carbon) sind mi­kro­meter­dünne amorphe Kohlen­stoff­schichten, die der Ober­fläche von Bau­teilen etc. eine hohe Ver­schleiß­beständig­keit und her­vor­ragende Glei­teigen­schaften ver­lei­hen. Für Ma­schi­nen bedeutet das: län­ge­re Stand­zeiten und weniger Wartung.

Meusburger hat daher als Alternative zu Gleitplatte E 3176 die neue, mit solchem diamant­ähnlichen Kohlenstoff beschichtete Gleitplatte E 3174 ins Portfolio aufgenommen. Die Einbau­maße sind identisch, sodass ein Austausch problemlos machbar ist. Die bereits gefertigten Radien an den Ecken erleichtern den Einbau in gefräste Taschen, die Kanten sind umlaufend zu einer 15-Grad-Fase gebrochen. Die neuen DLC-Platten sind in den Abmaßen von 25 × 63 mm bis 63 × 200 mm ab Lager erhältlich.