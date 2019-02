In der Kreisstadt Haldensleben in Sachen-Anhalt entsteht ein regionales Digitalisierungszentrum. Die Kommune will damit vor allem Zukunftssicherheit erreichen und ihren Bürgern mehr digitale Serviceleistungen bieten. Zu den Zielen gehören die Errichtung eines kommunales W-Lan-Netzes, Info-Veranstaltungen zu Logistik 4.0 für Unternehmen, die Umsetzung eines kommunalen Mobilitätsprojekts und der Ausbau des Tourismus durch mehr digitale Präsenz..

Gefördert wird das Projekt mit rund 170.000 Euro vom Wissenschaftsministerium des Landes Sachsen-Anhalt, das damit den ländlichen Raum stärken möchte. Mit dem Geld wird in Haldensleben eine Geschäftsstelle eingerichtet, in der sich zwei Fachkräfte mit dem Thema Digitalisierung befassen. Die Laufzeit des Projekts ist zunächst bis Ende 2020 veranschlagt. Haldensleben liegt in der Nähe der Magdeburger Börde und hat rund 20.000 Einwohner.