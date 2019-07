Seit 1. Juli 2017 sind die europa­weiten Regelungen der EN 50575 zur EU-Bau­produkte­verordnung ver­bind­lich. Die Norm betrifft Kabel, die dauer­haft in einem Gebäude ver­bleiben, und regelt vor allem die Bedin­gungen aus Sicht des Brand­schutzes. Mittler­weile gibt es sogar faser­starke LWL-Bündel­kabel für die de facto höchsten Brand­klassen C ca und B2 ca .

Relevante Kriterien der Brandklassen­einstufung sind Energie­gehalt, Flammen­ausbreitung, Rauch­erzeugung, Säure­gehalt, Wärme­freisetzung und Tropfen­bildung (durch brennende Kunststoff­tropfen kann sich das Feuer rasch ausbreiten). Der Fachverband Kabel und isolierte Drähte im Zentralverband Elektro­technik- und Elektronik­industrie e.V. (ZVEI) diskutiert die Brand­klassen eingehend in seinem Whitepaper „Brandschutz­kabel erhöhen die Sicherheit – Kabel als vorbeugender Brand­schutz nach der europäischen Bau­produkteverordnung“ und gibt entsprechende Empfehlungen:

„So wird in Gebäuden mit sehr hohem Sicherheitsbedarf (z.B. Krankenhäusern, Kindertages­stätten) und in Rettungs­wegen der Einsatz von Kabeln der Klasse B2 ca empfohlen, in Gebäuden mit hohem Sicherheits­bedarf (z.B. Verwaltungs- und Bürogebäuden) der Einsatz von Kabeln der Klasse C ca .“

Ähnliches gilt für Rechenzentren, Schulen oder Flughäfen – ihnen allen ist gemein, dass sich dort viele Personen aufhalten und meist große Datenmengen anfallen. Große Datenmengen wiederum erfordern in der Regel Glasfaserverkabelung. LWL-Kabel dieser Zertifizierungs­stufen haben die BU Multimedia Solutions des Weltmarktführers Prysmian Group darum bereits seit geraumer Zeit im Portfolio – allerdings gab es die Draka-Bündel bislang nur mit bis zu 144 Fasern, was das Faser­management in den Verteil­anlagen aber schon deutlich vereinfachte.