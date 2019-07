Mit dem kompakten Smart Player HD Cloud präsentiert die Firma IAdea Deutschland einen Digital-Signage-Allrounder. Das Besondere an dem Media-Player: Alle Digital-Signage-Inhalte lassen sich dank Cloud-Technologie zu jeder Zeit und von jedem Ort aus erstellen, überwachen und steuern.

Seine Installation geht laut Hersteller leicht von der Hand: Er muss nur mit dem Stromnetz, dem Internet und dem entsprechenden Anzeigedisplay verbunden werden, bevor die Steuerung aus der Cloud erfolgen kann. Dadurch, so IAdea Deutschland, eignet sich der Player besonders für Unternehmen, den stationären Einzelhandel, das Hotel- und Gastgewerbe sowie für Kanzleien oder Arztpraxen. Darüber hinaus kann das Gerät auch für die digitale Beschilderung mit Signboards oder HDMI-Displays zum Einsatz kommen, um Informationen, Services, Werbung, Speisekarten oder Veranstaltungen anzuzeigen.

Der mit Quadcore-Prozessoren ausgestattete Smart Player HD Cloud gilt als sehr robust. So sind beispielsweise die Flash-Speicher für den Dauerbetrieb optimiert. Auch das Android-Betriebssystem ist gegen Ausfälle und Attacken von außen durch zusätzlich integrierte Sicherheitslösungen geschützt. „Unsere ,Smart Player HD Cloud‘ und ,Smart Player 4K Cloud‘ sind speziell für den durchgehenden 24/7-Betrieb konzipiert und beinhalten zudem einen Selbstheilungsmechanismus, um ohne Eingreifen seitens des Personals aktiv zu bleiben“, erklärt Björn Christiansen, der Geschäftsführer von IAdea Deutschland. „Dadurch kann sich das Personal vor Ort ganz und gar auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren.“

Darüber hinaus verfügt IAdea Deutschland mit dem DS-Channel über eine eigene native Digital-Signage-Cloud-Kommunikationsplattform. Mit ihr lassen sich einzelne Media-Player oder Signboards der neuen Cloud-Generation von IAdea Deutschland steuern, verwalten und überwachen. Aber auch den Aufbau von umfangreichen Digital-Signage-Netzwerken ermöglicht sie. Dank DS-Channel können alle Digital-Signage-Inhalte über das Content-Management-System zentral in der Cloud erstellt werden. Von dort aus erfolgt über Playlisten die Ausspielung an die gewünschten Media-Player und Signboards – Personal vor Ort wird so überflüssig. Zusammen mit den neuen Media-Playern und Signboards der DS-Channel-Serie von IAdea Deutschland lässt sich für nahezu jeden Einsatzzweck über alle Branchen hinweg eine zentrale Digital-Signage-Plattform aufbauen.

Die Digital-Signage-Kommunikationsplattform DS-Channel ist in Verbindung mit den neuen DS-Channel-Media-Playern und -Signboards von IAdea Deutschland für die ersten drei Jahre kostenfrei. Selbstverständlich besteht die Option, dies um drei weitere Jahre zu verlängern.