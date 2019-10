Die additive Fertigung gilt als ressourcen­schonend und flexibel, gerade kleine und mittlere Unter­nehmen setzen große Hoff­nungen auf sie. Doch der 3D-Druck ist den kon­ven­tio­nellen Pro­duktions­verfahren nicht immer überlegen.



Das Berliner VDI-Zentrum Ressourcen­effizienz hat in einer Studie additive und konventionelle Fertigungs­verfahren im Hinblick auf Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Langlebigkeit am Beispiel einer Pkw-Dämpfergabel verglichen. Zunächst stellten die Forschenden ein 1,3 kg schweres Bauteil aus einer gesenk­geschmiedeten Aluminiumgusslegierung her. Die Produktionsschritte umfassten das Gießen, Gesenkschmieden, Entgraten, Wärmebehandeln und Fräsen. Dann folgte die Herstellung des gleichen Bauteils im 3D-Druck. Dabei wurden u.a. zwei Aluminiumpulver per selektivem Laserschmelzen (Laser Beam Melting) schichtweise auf eine Grundplatte aufgebracht, um die Komponenten strukturoptimiert, mit weniger Volumen und bei geringerem Materialverbrauch zu fertigen.