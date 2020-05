Auf die COVID-19-Pandemie hat Kone mit einem Hygiene­paket reagiert. Damit fasst der der finnische Roll­treppen- und Aufzug­spezialist ent­sprechende Lösungen seines Port­folios neu zusammen und und macht zu­gleich den Weg frei für Smart Main­tenance und die Big-Data-gestützte Optimierung von Personenflüssen.

Die Menschen sind durch die Corona-Krise im Kontakt mit Menschen und Oberflächen vorsichtig geworden. Im Fokus stehen insbesondere Handläufe, Türklinken, Aufzugsknöpfe und dergleichen: „Je weniger Dinge die Menschen im Alltag berühren müssen, desto besser können wir der Übertragung von Mikro­organismen und Viren vorbeugen“, sagt Erik Kahlert, Geschäfts­führer von Kone Deutschland.

Das Mittel der Wahl ist – nicht nur bei Kone – ultraviolettes Licht, und zwar die kurz­wellige, sehr energie­reiche und daher auch nicht ungefährliche UV-C-Strahlung. Sie wird verschiedentlich zur Virus­inaktivierung genutzt, wobei der Erfolg u.a. von der Virusart sowie der Bestrahlungs­dauer und der Wellen­länge abhängt; hierzu macht Kone bei seinen Lösungen Elevator AirPurifier (Luft­reinigung in Aufzugs­kabinen) und Handrail Sanitizer keine konkreten Angaben. Die UV-C-Bestrahlung der Rolltreppen-Handläufe dürfte jedoch das bei Kone bereits eingeführte Escalite-System der Kölner UVIS UV-Innovative Solutions GmbH nutzen; das Desinfektions­modul ist dann in der Rück­führung des Handlaufs verbaut.

Eine Schwierigkeit von Rolltreppen besteht darin, dass der Hand­kontakt in diesem Fall doch ratsam ist, weil die Unfall­gefahr steigt, wenn die Menschen frei­händig unterwegs sind. Ähnliche Systeme testen derzeit u.a. der Münchner Verkehrs­verbund und die Deutsche Bahn. Speziell beim derzeitigen Corona-Virus SARS-CoV-2 fehlt es allerdings noch an Erfahrungs­werten zur Wirk­samkeit von Des­infektions­methoden. Derraik et al. (2020) betonen in ihrer aktuellen Studie:

„In light of the very recent identification of SARS-CoV-2, there is a near complete lack of data on the survival of this virus in the environment under different conditions, as well as efficacy of disinfection methods.“