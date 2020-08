Die Firma Kemper stellt ein neues Einstiegsgerät mit großer Filterfläche vor: den Wallmaster. Mit dem neuen Filtersystem optimieren metallbearbeitende Betriebe den Arbeitsschutz für ihre Mitarbeiter, so der Hersteller. Der Wallmaster soll einen kosteneffizienten Einstieg in die ganzheitliche Schweißrauchabsaugung ermöglichen.

Anzeige

Mit einer Fläche von 42 Quadratmetern verfügt das stationäre Gerät laut Kemper über die größte Filterfläche im Einstiegspreissegment. Mit geringem Aufwand lässt es sich hinter Erfassungselemente wie Absaugarme oder Ventilatoren integrieren und ohne eigene Stromversorgung montieren. Dadurch eignet es sich auch für die einfache Nachrüstung. Das Filtergerät lässt sich an der Hallenwand, einem Pfeiler oder an einem separat erhältlichen Ständer montieren und spart durch sein kompaktes Gehäuse Platz in der Produktion.

„Der Schutz der Mitarbeiter vor gesundheitsschädlichem Schweißrauch sollte nicht an den Kosten für die Luftreinhaltetechnik scheitern“, betont Björn Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kemper GmbH. „Mit dem Wallmaster schließen wir im Einstiegssegment nun die Lücke aus niedriger Preisbarriere, effektiver Filtertechnik und einem platzsparenden Produktdesign.“

Das stationäre Filtergerät eignet sich für die Filterung mittlerer Schweißrauch- und Staubmengen an bis zu zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig. Das liegt in erster Linie an der Filterfläche von 42 Quadratmetern. Anwender erzielen dadurch deutlich längere Filterstandzeiten im Vergleich mit konventionellen Filtergeräten. Der Wallmaster filtert dabei selbst ultrafeine Partikel mit einer Größe von unter 0,1 µm aus der Luft. Dank der integrierten SafeChangeFilter-Technologie gelingt auch der kontaminationsfreie Filterwechsel. So kommen Schweißer auch bei der Entsorgung nicht mit den schädlichen Gefahrstoffen in Berührung.

Zudem kann das Modell mit Erfassungseinrichtungen verschiedener Hersteller kombiniert werden. Selbst eine Nachrüstung in bestehende Erfassungseinrichtungen ist möglich. „Mit dem Wallmaster bauen Betriebe ihren Arbeitsschutz von einem reinen Abluft- hin zu einem effektiven Luftreinhaltekonzept aus“, erklärt Kemper. „Für Metallverarbeiter, die bisher ohne einen Filter bei der Schweißrauchabsaugung auskommen, schaffen wir nun eine kostengünstige Erweiterungsoption.“