Eine Mindest­grundfläche pro Lebe­wesen kannte man lange nur von der Tier­haltung und von Kinder­gärten. Seit der Pan­demie müssen sich auch Einzel­händler damit be­schäftigen, wie sie die maximale Personen­zahl in ihren Geschäften kon­trollieren. Für diesen Zweck hat iDTRONIC eine einfache Lösung parat.

Anzeige

Das ID Shop Master des RFID-Spezialisten aus Ludwigs­hafen ist ein Bundle aus Licht­schranken, Soft­ware und Anzeige­terminal: Die Sensoren zählen am Eingang und am Aus­gang die Personen, die in den Zutritts­bereich kommen oder ihn verlassen. Per WLAN wird die In­formation an das ID Info 8000 über­tragen, das mit einer Rot-Grün-Ampel­logik anzeigt, ob weitere Personen eintreten dürfen oder nicht.

Konfiguriert wird das System über ein einfaches Web-Interface; dort lassen sich u.a. Sprache und das Personen­limit einstellen. Die Ein­richtung erfordert keiner­lei Spezial­kenntnisse – Strom­anschlüsse und WLAN-Verbindung genügen, die nötigen Wand­halterungen liefert iDTRONIC bereits mit.