Die Gemeinde Arendsee in Sachsen-Anhalt betreibt die Anbindung weiterer 2000 Haushalte an das Glasfasernetz künftig eigenverantwortlich. Hierzu wurde eine Kooperationsvereinbarung mit dem Glasfaserunternehmen DNS:NET geschlossen.

Die Kooperation geht auf die Breitbandinitiative des Zweckverbands Altmark (ZBA) zurück. Dieser gibt auf seiner Website die Möglichkeit einer Verfügbarkeitsabfrage über die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses für Bürgerinnen und Bürger im Kreis Altmark.

Die Gemeinde Arendsee ist mit 6000 Einwohnerinnen und Einwohnern dünn besiedelt und touristisch geprägt. Laut ZBA soll der Glasfaseranschluss den ansässigen Gewerbebetrieben nun neue Möglichkeiten bieten.

Der Ausbau von Breitbandinternet in eigener Verantwortung einzelner Kommunen ist kein Einzelfall. Auch die eher dörflich und landwirtschaftliche geprägte Gemeinde Wedemark in Niedersachsen betrieb im letzten Jahr den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes in eigener Regie.

