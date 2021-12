Unter dem Motto „Statistisch genesen, aber nicht gesund – Leben mit Long Covid“ unterhält sich Gisela Strnad diesmal mit Björn Thümler. Der niedersächsische CDU-Minister für Wissenschaft und Kultur spricht über die Folgen von Long Covid für unser Sozial- und Gesundheitssystem.

In der neuen Folge von „heise meets … Der Entscheider-Talk“ geht es um ein hochaktuelles Thema: Long Covid. Laut Björn Thümler haben in Deutschland derzeit rund 900.000 Menschen mit den Langzeitfolgen von Corona zu kämpfen. „Das Impfen ist das Einzige, was wirklich einen Schutz bietet“, sagt der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur. „Und sei es auch, dass der Schutz bedeutet, einen milden Krankheitsverlauf zu haben. Der ist aber allemal besser, als gar keinen Schutz zu haben. Wir sehen es jetzt gerade in den Intensivstationen – die eingelieferten Fälle bestehen aus vielen jungen Menschen, die schwere Krankheitsverläufe haben.“

Was jetzt passieren muss

Der 51-Jährige macht sich auch darüber Sorgen, was passiert, wenn diese jungen Leute aufgrund der Covid-Langzeitfolgen nicht mehr oder erst spät wieder ins Arbeitsleben zurückkehren können. „Darauf muss unser System vorbereitet sein“, so Thümler, der nur einen Ausweg sieht: „Es können nur harte Maßnahmen helfen, eine Impfpflicht muss kommen.“ Zudem, so Thümler, müsse man auf Kontaktbeschränkungen achten und die Booster-Impfungen beschleunigen. Wann Corona das Stadium einer Grippeerkrankung erreicht, steht laut Datenlage noch in den Sternen. Weit mehr wissen Politik und Wissenschaft mittlerweile über Long Covid, bei dem die Patienten auch noch nach vier Wochen unter Beschwerden leiden. Noch schlimmer trifft die Erkrankten Post Covid, bei dem die Folgen der Infektion auch noch zwölf Wochen später deutlich spürbar sind. Zu den Symptomen zählen beispielsweise Müdigkeit, Husten, Atemnot sowie Beeinträchtigung der Konzentrations- und Merkfähigkeit. Was laut Thümler noch geschehen muss, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen von Long und Post Covid einzudämmen, erfahren Sie, wenn Sie den Button „Diesen Podcast jetzt anhören“ anklicken.