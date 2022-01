Diesmal hat sich Gisela Strnad mit Peter Ganten zum Gespräch verabredet, dem Vorsitzenden der Open Source Business Alliance und CEO der Univention GmbH. Er erklärt im Podcast, wie Open Source für eine bessere Digitalisierung sorgen kann.

Fragt man Peter Ganten, was ihn am Thema Open Source fasziniert, ist er kaum zu bremsen. Der Vorsitzende der Open Source Business Alliance und CEO der Univention GmbH berichtet gleich zu Beginn des Podcasts „heise meets … Der Entscheider-Talk“ voller Begeisterung über seinen beruflichen Werdegang und die Stationen, die ihn zum Thema Open Source gebracht haben. Über die Geschichte von Open Source sagt er: „Open Source und freie Software ist eine Bewegung, die Ende der 80er-Jahre begonnen und sich in immer mehr Bereichen der Informationstechnologie durchgesetzt hat.“ Open Source zeichnet sich für ihn dadurch aus, „dass ich es für richtig halte, wenn wir als Menschen uns gemeinsam darum bemühen, uns auch in unserer Technologie weiterzubringen. Das ist die ethische Basis.“ Auf dieser Basis lassen sich viele aktuelle Herausforderungen anpacken, die allesamt viel mit Software und IT zu tun haben, findet er: „Wir sind effizienter und lösen die großen Probleme der Menschheit wie den Klimawandel oder medizinische Probleme effektiver, wenn wir es gemeinsam tun.“

Wie Hyperscaler Abhängigkeiten schaffen

Sorgen bereiten Ganten dabei die großen IT- und Software-Unternehmen aus den USA (Hyperscaler wie Microsoft und Google) und ihre Vormachtstellung. Er erklärt, dass diese Unternehmen selbst mit Open Source angefangen haben, blickt aber auch auf die Abhängigkeiten, die diese Konzerne mittlerweile schaffen. „Noch nicht jeder in Politik, Verwaltung und Wirtschaft hat verstanden, welche Gefahren von solchen Abhängigkeiten ausgehen können und welches Potenzial in Open-Source-Software liegt – im Gegensatz zu den Hyperscalern, die das sehr wohl verstanden haben.“ Laut Ganten müssen Politik und Wirtschaft vermehrt Open-Source-Software einsetzen, „so wie es diese Unternehmen tun“. Was der studierte Physiker und Psychologe sonst noch zum Thema Open Source verrät, das erfahren Sie, wenn Sie den Button „Diesen Podcast jetzt anhören“ anklicken.