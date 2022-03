Diesmal spricht Gisela Strnad mit Achim Berg, Präsident des Branchenverbands Bitkom. Die Frage, die über allem thront, lautet: Hat Deutschland den Anschluss an die Digitalisierung verloren? Leider ja, meint Berg – und führt ein paar aussagekräftige Beispiele an.

Achim Berg spricht Klartext. Der Präsident des Branchenverbands Bitkom, Partner General Atlantik, Aufsichtsrat und Topmanager der ITK-Branche sagt im Podcast „heise meets … Der Entscheider-Talk“ über die Digitalisierung in Deutschland: „Ich bin extrem überrascht, wie gleichgültig und fast fatalistisch wir unsere Rückständigkeit in vielen Bereichen der Digitalisierung hinnehmen. Verwaltung, Bildung – ist doch Wahnsinn, wie langsam wir uns hier bewegen!“ Berg nennt als Beispiel das Schulsystem, das seiner Meinung nach noch in den 1970er-Jahren steckt, während Behörden immer noch so wie in den 1980er-Jahren organisiert seien. „Unser Land wirkt so merkwürdig schlaff“, merkt er an, um gleich darauf ein Beispiel aus dem prallen Leben zu erzählen: „Zu Beginn der Pandemie bin ich einige Male nach Spanien gereist. Du hast einen QR-Code, aber auf dem Rückflug saß ich im Flieger und hab handschriftlich ein Formular mit einer Seite ausgefüllt. Ich hab mich echt fremdgeschämt für unser Land!“

Welche Faktoren eine Rolle spielen

Im Anschluss spricht Berg über die Gründe dafür und zeigt auch Wege auf, wie sich diese Missstände beseitigen lassen. Ein Thema dabei ist der Glasfaserausbau, da ein breites Glasfasernetz die Basis für die Digitalisierung bildet. Hier hinkt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. „Ich sehe Glasfaserausbau und 5G zusammen“, holt Berg aus und nennt ein weiteres Beispiel aus seinem Leben. „Ich bin am Wochenende durch die deutschen Alpen gefahren und kam auf dem Rückweg an einem Schild vorbei, auf dem stand: ,Wir wollen keinen Funkmast – Handystrahlung zerstört Leben!‘ Und das in einem Ort, der gerade mal schwachen Edge-Empfang hat.“ Das sagt dem Bitkom-Präsidenten Folgendes: „Wir müssen den Bürgern erklären, dass Handystrahlen keine Leben zerstören – das ist hundertfach bewiesen. Wir müssen die Leute mehr abholen und ihnen die Angst vor digitalen Themen nehmen.“ Was Achim Berg zu Problemfeldern wie Genehmigungsverfahren und Fachkräftemangel sagt, das erfahren Sie, wenn Sie den „Diesen Podcast jetzt anhören“-Button anklicken.