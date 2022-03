In der neuen Podcast-Folge unterhält sich Gisela Strnad mit Thorsten Mücke, dem Projektmanager der heise Academy, über das Thema lebenslanges Lernen. Vor allem digitales Wissen zählt in einer sich immer schneller drehenden Welt zu den elementarsten Kompetenzen überhaupt.

„Lebenslanges Lernen ist nichts Neues“, sagt Thorsten Mücke zu Beginn des Podcasts „heise meets … Der Entscheider-Talk“. „Man hat früher auch schon gesagt: ,Man lernt nie aus.‘ Das kennen wir schon von unseren Großeltern. Das Konzept gibt es schon lange, es hat sich nur stark verändert. Früher war es so, dass man irgendetwas konnte – und dann hat man das immer weiter perfektioniert.“ Heute steht das permanente Lernen laut Mücke für deutlich mehr, da sich die Berufsbilder im Zuge der Digitalisierung ständig verändern. „Vor allem verschwimmen Berufsfelder immer mehr“, so der Projektmanager der heise Academy. „Man darf nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Breite lernen. Man muss interdisziplinär sein, muss immer neues Wissen aus vermeintlich anderen Bereichen aufnehmen.“ Aber auch Sozialkompetenz und Soft Skills rücken immer mehr in den Fokus der Arbeitswelt, da die Aufgaben immer komplexer und damit auch stressiger werden. Da ist ein feines Händchen für Kommunikation untereinander gefragt. Mücke bezeichnet das Ganze auch gern als „lebenslanges Lernen“.

Wie sich auch klassische Berufe verändern

Doch was bedeutet das zum Beispiel für klassische Berufe, die schon lange existieren, etwa Bäcker? „Es gibt Berufe, die sich stärker verändern, und die, die sich langsamer verändern“, merkt Mücke grundsätzlich zum Wandel an. „Der Bäcker heute lebt auch in einer komplexeren Welt – er muss mit industriellen Anlagen backen, er macht nicht nur einfach seine Brötchen, sondern baut gewisse Produkte. Und die unterliegen eben auch Marketing und verkäuferischen Skills. Ein selbstständiger Bäcker muss heute ein Unternehmen führen, er muss wissen, wie er sich von den anderen abheben kann. Er braucht viel mehr als früher.“ Welches (digitale) Wissen heutzutage grundsätzlich über alle Berufe hinweg vorausgesetzt wird, was die heise Academy dazu beitragen kann und welche Faktoren noch eine Rolle spielen, das erfahren Sie, wenn Sie den Button „Diesen Podcast jetzt anhören“ anklicken.