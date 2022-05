Diesmal unterhält sich Gisela Strnad mit Michaela Scheeg, der Geschäftsführerin des Instituts für Innovations- und Informationsmanagement (ifii). Das Thema der beiden lautet: Innovationsmanagement und Fördervergabe – wie geht das? Das Institut unterstützt Unternehmen bei Digitalisierungsvorhaben.

„Los, mach es!“: Dieser Slogan steht groß auf der Startseite des Instituts für Innovations- und Informationsmanagement (ifii) im brandenburgischen Werder. Genau darum geht es hier: Ärmel hochkrempeln und loslegen! „Wir nehmen das Potenzial einer Information, mit der wir zum Beispiel strategische Unternehmensziele erreichen wollen“, sagt Geschäftsführerin Michaela Scheeg im „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcast. „Die Frage ist: Werden die Informationen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, schon voll ausgeschöpft?“ Anders ausgedrückt: „Ist die Information zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort? Und zwar auch in der richtigen Art und Weise, damit man sie richtig weiterverarbeiten kann.“ Genau hier setzt das ifii an, indem es Firmen in dieser Hinsicht berät und unterstützt. Das Institut hilft aber nicht nur beim Informations-, sondern auch beim Innovationsmanagement. „Wie kann ich Innovationen entwickeln, sichern oder verbessern, um nachhaltig erfolgreich zu sein?“, definiert Scheeg den Begriff.

Wie Firmen Fördergelder beantragen können

Die Beratung können kleine und mittelständische Unternehmen oft kostenfrei in Anspruch nehmen, aber auch andere Institutionen und öffentliche Auftraggeber suchen den Kontakt zum ifii. Michaela Scheeg und ihr rund 20-köpfiges Team bieten zum Beispiel im Digitalwerk in Werder und im Mittelstand-Digital-Zentrum Berlin Unterstützung an. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gibt sie Tipps, wie die Beantragung von Fördergeldern gelingt, erklärt, mit welchen Methoden ihr Team bei der Beratung arbeitet und mit welchen Partnern/Institutionen das Institut für Innovations- und Informationsmanagement zusammenarbeitet. Das und noch viel mehr erfahren Sie, wenn Sie den „Diesen Podcast jetzt anhören“-Button anklicken.