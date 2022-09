Frank Riemensperger, Geschäftsführer 440.Digital, und Svenja Falk, Managing Direktor Accenture Research, haben ein Buch veröffentlicht: „Digitaler Doppelpass – wie Konkurrenz und Kooperation zu Wirtschaftswachstum führen“. Gisela Strnad spricht mit ihnen über das Werk und die Gedanken dahinter.

Zwei Bücher haben Svenja Falk und Frank Riemensperger bereits gemeinsam geschrieben, Mitte Juli 2022 erschien ihr drittes Werk: „Digitaler Doppelpass – wie Konkurrenz und Kooperation zu Wirtschaftswachstum führen“. Laut Svenja Falk liegt das Hauptanliegen des Buches darin, „die Chancen, die die Digitalisierung bietet, nicht nur für das einzelne Unternehmen, sondern auch für die Volkswirtschaften sehr viel ernster zu nehmen“, wie sie im „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcasts sagt. Deshalb, so Falk, sollten sich Firmen und Politiker voll auf die Digitalisierung einlassen und in ihr nicht ein Risiko, sondern eine Chance sehen. „Es geht nicht nur darum, das Bestehende digital abzubilden, es geht um neues Denken und neue Lösungen“, ergänzt Frank Riemensperger. Svenja Falk erklärt die geforderten neuen Fertigkeiten, die Unternehmen in der hochkomplexen, vernetzten Arbeitswelt mittlerweile benötigen, so: „Die Kompetenzen und Fähigkeiten, die man heute braucht, sind so breit gestreut, dass es ökonomisch keinen Sinn macht, alles alleine zu tun.“

Vor diesen Problemen stehen wir

Allerdings gibt es viele Faktoren, die derzeit die Wirtschaft ausbremsen und durcheinanderwirbeln: Fachkräftemangel, Überalterung der Bevölkerung, Covid-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation, Umweltzerstörung – und, und, und. „All das kommt auf die Unternehmen gleichzeitig zu“, erklärt Frank Riemensperger. „Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was der gemeinsame Nenner bei all diesen Problemen ist, ist es letztlich die Fähigkeit, sich zu vernetzen und Digitalisierung als elementaren Baustein für neue Lösungen zu begreifen.“ Das Zauberwort lautet also: Kooperation. Doch es existiert noch ein weiteres Zauberwort: Konkurrenz – und die belebt ja bekanntlich das Geschäft. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie, wenn Sie den Podcast gleich hier unten anklicken.