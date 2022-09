Gisela Strnad unterhält sich in dieser Woche mit Peter Arbitter, Senior Vice President Portfolio & Produktmanagement bei der Telekom. Das Thema der beiden: digitale Kommunikation in Zeiten von Homeoffice, Videokonferenzen und hybriden Meetings.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich viel in der Arbeitswelt verändert: Homeoffice, Videokonferenzen und Zusammenarbeit in virtuellen Teams zählen jetzt zu den Selbstverständlichkeiten – Trends, die bleiben und nicht wieder verschwinden werden. Hinzu kommt die Energiekrise, die nicht nur Großkonzerne darüber nachdenken lässt, ihre Angestellten über den Winter wieder verstärkt ins Homeoffice zu schicken. Wie sich der Arbeitsplatz der Zukunft gestalten und sich die digitale Kommunikation und Kollaboration verbessern lässt, das erörtert Gisela Strnad im neuen „heise meets … Der Entscheider-Talk“-Podcast mit Peter Arbitter. Gleich zu Beginn des Gesprächs lenkt dieser den Fokus auf die am 13. und 14. September 2022 in Köln stattfindende Messe „Digital X“, die er als „Weltausstellung der Digitalisierung“ bezeichnet. „Mittlerweise sind wir in einem Format angekommen, in dem die Videokonferenz nicht mehr wegzudenken ist aus der Arbeitswelt“, so Arbitter. „Wir arbeiten seit zwei Jahren viel mehr zu Hause in hybriden Meetings. All das führt dazu, dass wir als Telekommunikationsunternehmen eine tragende Rolle bei der Digital X spielen.“

Neuartige Kommunikationsangebote der Telekom

Das Festnetztelefon gilt als Symbol der alten Arbeitswelt, das auch schon vor Corona immer seltener benutzt wurde. „Viele Mitarbeiter konnten das Festnetztelefon über Nacht nicht mit ins Homeoffice mitnehmen, und in vielen Fällen war das auch gar nicht notwendig“, sagt Peter Arbitter. „Die Telefone wurden entweder umgeleitet oder PC-Clients verwendet. Spätestens bei der Rückkehr ins Büro wurde das Festnetztelefon abgebaut und in den Schrank gelegt.“ Wie die Zukunft der Bürokommunikation aussieht, wie diese technisch funktioniert und welche Lösungen die Telekom aktuell hier unter dem Namen„MagentaBusiness Collaboration“ anbietet, das erfahren Sie, wenn Sie den Podcast gleich hier unten anklicken.