In diesem Podcast unterhält sich Gastgeber Sebastian Gerstl mit Thomas Spiegl von der Firma Twilio. Die beiden sprechen über das Zusammenspiel von SMS, Web-APIs, Cloudservern und webbasierten Nutzerinterfaces sowie über anspruchsvollere Kunden.

„Wenn Sie ein Taxi bestellen, greifen Sie dann noch zum Telefon und rufen Sie in der Taxizentrale an?“, fragt Sebastian Gerstl die Zuhörer zu Beginn des Podcasts. „Oder machen Sie das mittlerweile über App oder über die Webseite?“, führt er weiter auf das Thema hin. Die Art und Weise, wie Menschen Buchungen von Hotels oder Taxis vornehmen, habe sich in den letzten Jahren massiv verändert, so Gerstl. Deshalb hat er Thomas Spiegl zum Gespräch eingeladen, Regional VP DACH bei Twilio. „Was wir im Grunde machen, ist Kommunikation auf ein neues Level zu heben“, sagt Spiegl und erwähnt im selben Atemzug das Stichwort Personalisierung.

Viele Menschen kennen Twilio gar nicht, obwohl sie Technologien der Firma täglich nutzen. „Das hat den Hintergrund, dass wir nicht in Erscheinung treten, sondern Unternehmen dazu befähigen, gute Kommunikation in ihre Produkte und Customer-Support-Angelegenheiten zu integrieren“, sagt Thomas Spiegl. Das Ganze erklärt er am Beispiel eines bestellten Taxis, maskierten Rufnummern und APIs (Programmierschnittstellen), die eine anonyme Kommunikation für einen begrenzten Zeitraum ermöglichen. Die Veränderung des Kommunikationsverhaltens empfindet Thomas Spiegl als „superspannend“, weil sich einerseits die Ansprüche an Unternehmen verändern und die Technik andererseits mittlerweile viel mehr als früher ermögliche.

Neue technische Möglichkeiten

Doch nicht jede Firma könne mit der Technologie umgehen und mit den gestiegenen Kommunikationserwartungen der Kunden klarkommen. Zu den APIs und IT-Fachwissen merkt er an: „Twilio ist tatsächlich gegründet worden, weil es da einen gewissen Missstand gab.“ Früher wäre viel teure Hardware und Technikerzeit nötig fürs Tests gewesen, heute, so Spiegel, sei es hingegen einfach und schnell, Dinge auszuprobieren oder neue Passwörter in Sekundenschnelle anzufordern. Was der Fachmann zum Thema Datenschutz sagt, wie wichtig der menschliche Faktor ist oder welche Rolle personalisierte Empfehlungen spielen, erfahren Sie, wenn Sie den Podcast-Button gleich hier unten anklicken.